DeepSeek conquista l'App Store: l'AI cinese supera ChatGPT

La startup cinese DeepSeek sta facendo parlare di sé nel mondo dell'intelligenza artificiale, grazie alla sua app mobile che ha scalzato ChatGPT dalla vetta delle classifiche nell'App Store di numerosi paesi. Questo risultato sorprendente ha scosso l’intero settore, portando a una serie di reazioni nel mercato. I modelli di intelligenza artificiale sviluppati da DeepSeek si contraddistinguono per la loro straordinaria efficienza, frutto di un addestramento che ha richiesto costi e risorse computazionali molto inferiori rispetto alle soluzioni di OpenAI e Google.

Questa innovazione ha messo sotto pressione i giganti tecnologici, con le azioni di Nvidia, principale produttore di chip per l'IA, che hanno registrato una netta discesa. L’app DeepSeek ha vissuto una crescita vertiginosa, superando i 2,6 milioni di download in pochissimi giorni. Attualmente, è al primo posto in USA e in ben 51 paesi, mentre si trova nella Top 10 di 111 paesi sull'App Store e in 18 paesi su Google Play.

ChatGPT e Gemini scalzate da DeepSeek: ulteriori dettagli su questa vicenda

L’ascesa rapida di DeepSeek ha messo in discussione la posizione dominante di altre app come ChatGPT e Gemini, dimostrando che il mercato dell’intelligenza artificiale è altamente dinamico e competitivo. Questo scenario evidenzia come la competizione nel settore sia in continua evoluzione, con nuove realtà in grado di sfidare i colossi del settore.

Va però sottolineato che la posizione di DeepSeek al vertice dell'App Store dipende da vari fattori, tra cui la velocità di crescita delle installazioni, che potrebbe subire fluttuazioni nel tempo. Nonostante ciò, l'impatto di DeepSeek ha già spinto i principali attori del mercato, come Meta, a intensificare i loro sforzi in ricerca e sviluppo per restare competitivi in un settore che sta vivendo rapidi cambiamenti.