Deep Learning Italia: focus Edutech per un lavoro che cambia

Diminuire il digital mismatch ed essere preparati per la formazione delle competenze necessarie sul mercato del lavoro sono passaggi obbligati per aziende e professionisti che intendano esprimere al meglio il proprio potenziale: la formazione continua e la capacità di individuare le giuste competenze sulle quali far leva, infatti, sono strumenti in grado di cambiare fortemente le ambizioni e le potenzialità.

I dati diramati in queste ore dal Ministero del Lavoro sono chiari: 1,6 milioni di lavoratori hanno rassegnato le dimissioni nei primi 9 mesi del 2022, addirittura in aumento rispetto ad un 2021 che si era già contraddistinto per i molti movimenti registrati. A questo si somma il numero dei licenziamenti, determinando un trend di mobilità in fortissimo aumento, trasversale tra i sessi ed i comparti, premiando in generale il desiderio di trovare una miglior posizione, migliori condizioni di lavoro e migliori contribuzioni. Ad oggi i profili più ricercati in assoluto sono quelli con adeguate competenze tecnologiche, tra le quali machine learning, cloud computing e business intelligence: per questo è indispensabile per le aziende continuare a formare i propri dipendenti su tutto quel che concerne la Digital Transformation e l'Industria 4.0.

Questi dati ben esplicano l'importanza di progetti per aziende e professionisti come quello di Deep Learning Italia, piattaforma che nella propria offerta B2B prevede tutto quanto necessario per potersi orientare al meglio in mezzo a questa grande tempesta che si sta riverberando sul mercato del lavoro.

La chiave di lettura del momento è nella formazione: è il ponte verso il futuro del mondo del lavoro, è la cartina di tornasole per identificare aziende e professionisti pronti a proiettarsi sul "poi". La selezione naturale farà il resto.

Deep Learning Italia, per un lavoro che cambia

Le esigenze in ambito business sono differenti e complementari, ma su entrambi i fronti vanno a collimare sulla medesima soluzione:

le aziende hanno necessità di formazione continua per consentire alla propria forza lavoro di restare competitiva e performante rispetto alle opportunità dell'innovazione;

i professionisti hanno necessità di mantenersi aggiornati per confermarsi asset appetibili all'interno di un mercato del lavoro sempre più competitivo;

Deep Learning Italia ha creato così ADGIT ("Accademia Digitale per l'Istruzione Tecnologica"), piattaforma in grado di erogare corsi registrati di docenti universitari, ricercatori e professionisti altamente specializzati, nonché di servire a tutto tondo quel mondo del lavoro che sulla formazione può trovare il baricentro del proprio futuro:

Soltanto attraverso un adeguato sistema di formazione è possibile rispondere alle sfide poste dall'economia della società digitale: diminuire il Digital Mismatch ed essere preparati circa le competenze necessarie al mercato del lavoro. ADIGIT è una piattaforma in asincrono che offre un servizio per aiutare le società specializzata nella formazione continua dei dipendenti.

Offerta formativa

L'offerta formativa di DLI è pensata per affrontare in modo trasversale gli aspetti essenziali della trasformazione digitale, identificando pertanto in questa sfida la chiave della formazione e dell'aggiornamento professionale in azienda.

I corsi (tutti in lingua italiana), portano pertanto avanti approfondimento ad elevato contenuto tecnico in ambiti quali:

Business Intelligence e Data Visualization

Legal Tech

DevOps

Data Science

Cloud

Digital Transformation

Investire nella formazione significa alzare di livello la propria forza lavoro, scommettendo in particolare su quelle competenze tecnologiche che permettono di avere un ritorno immediato in termini di performance grazie al miglior utilizzo degli strumenti dell'innovazione. I corsi che fanno capo ai capitoli indicati, quindi, sono tutti indirizzati in modo preciso per colmare esigenze specifiche: il lavoro va fatto sulle competenze, affinché ognuno possa investire il proprio tempo esattamente sulle lacune identificate e sulle ambizioni portate avanti.

L'elenco dei corsi disponibili è estremamente variegato, consentendo una composizione perfettamente calibrata sull'identità dell'azienda, sulle sue aspirazioni e sulle necessità dei lavoratori. Ogni corso mette a disposizione lezioni da remoto (da poter seguire liberamente dove e come lo si ritiene utile), quiz, slide, esercitazioni e tutto quanto funzionale alla miglior erogazione delle competenze.

Job Placement

Il servizio DLI non si limita alla formazione, ma va oltre e si estende al job placement. L'incontro tra domanda e offerta di lavoro è infatti spesso complessa e non sempre i migliori talenti hanno a disposizione la miglior opportunità per le proprie potenzialità. DLI è in grado di supportare le aziende nella ricerca delle risorse più preziose e, viceversa, grazie a DLI queste ultime potranno scoprire nuove occasioni: il filtro è quello della formazione, di aziende che ne riconoscono il valore e di studenti o professionisti che vi hanno investito.

Il ruolo di Deep Learning Italia è quello di raccogliere le offerte, sviluppare tirocini extracurricolari e permettere la consultazione del Curriculum Vitae per far sì che la scintilla possa scoccare.

Workshop e progetti tailor made

La formazione in azienda è uno strumento per perseguire nuove ambizioni, per alzare il livello della competitività e per rendere più preziosi i propri asset interni: investire in formazione è pertanto un'azione mirata, deliberata, virtuosa. Al tempo stesso, per poter esprimere al meglio il proprio valore, la formazione deve rispondere a precise necessità e specifiche prerogative: ogni progetto può essere per questo motivo discusso con DLI e tailor made sulla base delle esigenze espresse.

Workshop dedicati possono essere costruiti appositamente sul profilo aziendale e sul progetto formativo immaginato, erogati on-site e online in base alle necessità e ottimizzati in base a quelli che sono gli obiettivi preposti. Non si tratta pertanto di un servizio monolitico da scegliere, ma di una piattaforma sulla quale poter sviluppare esattamente ciò di cui si necessita per ottenere da questa summa di risorse il miglior progetto per la propria azienda.

Formazione 4.0

La formazione non è un bene soltanto per aziende e professionisti, ma anche per l'intero sistema Paese. Per questo motivo le istituzioni incentivano il ricorso alla formazione quale fondamentale leva di crescita ed il cosiddetto "Bonus Formazione 4.0" è un'opportunità unica per poter prendere questa rincorsa nel migliore dei modi. Il bonus consente infatti di foraggiare l'investimento in formazione attraverso un credito d'imposta (con aliquota differenziata in base alle dimensioni dell'azienda) che permette di recuperare parte della cifra investita.

Attingere al Bonus Formazione 4.0 significa inseguire i medesimi obiettivi che l'Italia pone al proprio sistema aziendale: la valorizzazione della risorsa umana, affinché possa fare la differenza ogni singolo giorno per la propria affermazione, per la miglior espressione del potenziale aziendale e per consentire al Paese di essere più ricco e competitivo.

