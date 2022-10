Debian: il Non-Free Firmware verrà incluso anche nell'installer

Il team di coder Debian ha deciso, dopo diversi mesi di acceso dibattito interno, come gestire il Non-Free Firmware, ovvero quei blob binari contenenti anche codice sotto licenza proprietaria, all'interno del relativo media d'installazione della distribuzione. I developer hanno infatti scelto di emendare il Debian Social Contract, il documento che racchiude tutta una serie di linee guida morali per il progetto che incidono ovviamente sui lavori di sviluppo del sistema, in modo tale che includa al suo interno una dicitura che consenta ai programmatori di includere all'interno del file ISO degli specifici pacchetti per abilitare il supporto ad alcune piattaforme e device che richiedono un firmware proprietario.

La notizia è stata confermata tramite un messaggio sulla mailing list ufficiale del progetto:

"Il Debian Social Contract sarà sostituito da una nuova versione, fondamentalmente identica, aggiornata che include tale dicitura: "Il media d'installazione ufficiale di Debian potrebbe includere del firmware, che normalmente non sarebbe parte di default del sistema, in modo tale da abilitare il supporto all'hardware che richiede tale firmware specifico. Includeremo quindi dei pacchetti di Non-Free Firmware, provenienti dalla sezione non-free-firmware degli archivi della distribuzione, all'interno del file ISO ufficiale (sia per quanto riguarda l'installer che gli ambienti Live). Il nuovo Firmware sarà abilitato di default nel momento in cui Debian capisce che è necessario per il corretto funzionamento. Dove sarà possibile includeremo anche delle opzioni per concedere agli utenti di disattivare tali pacchetti all'avvio tramite una boot menu option specifica o per mezzo di un kernel command line. "

I developer hanno inoltre specificato che nel momento in cui l'installer, o l'ambiente Live, di Debian viene eseguito verrà anche mostrato a schermo un pannello con tutte le informazioni sul firmware che si sta utilizzando, sia per quelli open source che per i proprietari. Tali informazioni saranno anche salvate in una directory del sistema cosi da essere sempre consultabili.