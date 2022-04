Debian: in arrivo una nuova gestione del firmware proprietario

Il team della "distribuzione universale" Debian sta valutando un nuovo approccio per gestire ed implementare il codice proprietario presente all'interno del sistema e nei repository. Gran parte delle distro Linux presenti in rete implementa vari blob-binari proprietari, o magari si prevede la loro l'installazione poco dopo il primo setup cosi da non avere questioni derivate dalle licenze software non open source, cosi da offrire un supporto out-of-the-box ad una vastissima pletora di hardware che, almeno per il momento, necessità di un driver proprietario. Debian però ha un approccio differente è di default non include alcun tipo di blob-binario ne tanto meno integra il pacchetto del kernel "linux-firmware.git" che implementa anche una serie di driver non open source.

Questa impostazione è giustificata dalle linee guida del progetto, che per motivazioni di natura etica tende a privilegiare l'uso di codice ed di applicativi distribuiti sotto licenza libera. Tuttavia tale scelta fa si che gli utenti si ritrovino a dover configurare manualmente i driver proprietari necessari al corretto funzionamento del proprio PC.

In passato gran parte delle configurazioni hardware poteva essere gestita, con alcune eccezioni tipo le schede video, utilizzando unicamente driver e codice open source. Oggi purtroppo il contesto è radicalmente cambiato e buona parte delle periferiche hardware necessità, per funzionare nei parametri stabiliti dal produttore, di firmware dedicati distribuiti sotto licenza proprietaria. Questo elemento costringe dunque le distribuzioni ad adottare soluzioni come il pacchetto "linux-firmware.git" nell'attesa che qualche developer sviluppi un driver open source, magari eseguendo un'operazione di reverse engineering.

Per evitare disagi alla propria utenza un gruppo di sviluppatori Debian, guidato dal developer Steve McIntyre, sta lavorando ad una nuova modalità di gestione ed implementazione del firmware proprietario. Il team non è ancora arrivato ad una soluzione definitiva ma si ipotizza la possibilità di iniziare a distribuire dei file ISO di Debian che includano una parte dei blob-binari pacchettizzati nel linux-firmware.git.