DAZN: i prezzi per guardare la Serie A in streaming

Sei pronto per un'incredibile stagione di calcio che sta per iniziare? La Serie A 2023-2024 è alle porte, e non c'è modo migliore per godersi ogni emozionante partita che abbonarsi a DAZN, la piattaforma di streaming sportiva leader che ti porta l'azione direttamente sul tuo schermo.

Con DAZN puoi avere tutta la Serie A a portata di click, senza dover cercare canali o attendere la trasmissione televisiva. Andiamo a scoprire insieme i prezzi per la nuova stagione.

DAZN: i prezzi per la nuova stagione

Oggi puoi abbonarti a DAZN a partire da soli 30.99 € al mese con il piano STANDARD. Questo ti permette di guardare gli eventi live e i contenuti on demand su due dispositivi registrati contemporaneamente, purché siano collegati alla stessa rete internet della tua abitazione. È la soluzione ideale per te e un convivente che vogliate condividere l'emozione del calcio in ogni istante.

Per un'offerta ancora più completa, il piano PLUS è quello che fa per te. A partire da 45.99 € al mese, puoi goderti gli eventi live e i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi diversi. Questo significa che tu e un altro membro del tuo nucleo familiare potete seguire le partite ovunque vi troviate, senza perdere un attimo di azione.

Vuoi un'offerta ancora più vantaggiosa? Il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione è la scelta perfetta. Risparmia fino a €222 all'anno rispetto al piano mensile, con un prezzo incredibile di €299 per il piano STANDARD e €449 per il piano PLUS.

Con l'abbonamento, avrai accesso a un mondo di sport, dai migliori campionati di basket al meglio delle competizioni europee ed internazionali. Serie A, Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, Europe League, competizioni internazionali e molto altro ancora. Senza dimenticare il basket italiano ed europeo, UEFA Women's Champions League e una varietà di contenuti originali, documentari e programmi di approfondimento.

Non perdere l'opportunità di vivere ogni momento di emozione della Serie A 2023-2024 e di esplorare il mondo dello sport con DAZN. Abbonati ora e fatti travolgere dall'azione, dalla passione e dall'adrenalina del calcio e degli altri sport che ami.

