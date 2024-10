DAZN a meno di 20€ al mese per 3 mesi: l'offerta giusta per vedere Roma - Inter

La Serie A torna in campo con una nuova giornata di campionato che vede tra i “big match” una sfida di cartello come Roma – Inter. Per guardare tutte le partite di Serie A è possibile affidarsi a DAZN.

La piattaforma di streaming trasmette in esclusiva 7 partite per turno mentre altre 3 partite sono disponibili in co-esclusiva. Il catalogo di contenuti di DAZN propone anche la Serie B, alcuni campionati esteri, come la Liga spagnola, e diversi altri sport, come il basket, sia italiano che europeo, la pallavolo, la NFL e molto altro ancora.

Con la nuova promozione in corso, DAZN è ora disponibile in offerta. Il piano Standard costa 19,99 euro al mese per 3 mesi (poi 34,99 euro al mese). L’offerta è valida solo per un breve periodo e può essere attivata tramite il sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

DAZN Standard: tanto sport a prezzo ridotto

Con DAZN Standard è possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma di streaming e, quindi, a tutte le partite di Serie A e di Serie B, ai campionati esteri e agli “altri sport”. Si tratta di un’offerta ricchissima che viene ampliata anche da contenuti originali, approfondimenti e di informazione. Ci sono anche i canali Eurosport che moltiplicano gli eventi da guardare tramite DAZN.

Grazie alla promozione in corso, DAZN Standard è ora attivabile con un prezzo scontato di 19,99 euro al mese per 3 mesi. La promozione riguarda il piano annuale con pagamento mensile. Al termine del periodo a prezzo scontato e per i successivi 9 mesi, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 34,99 euro al mese.

La promo in questione è disponibile fino al prossimo 27 di ottobre. I dettagli completi sono disponibili qui di sotto.

