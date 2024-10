Dati personali violati? Scoprilo in pochi secondi con il nuovo tool di Surfshark

Soltanto nel 2023 più di 6 miliardi di malware e violazioni di dati hanno colpito aziende e utenti privati. Se pensi che i tuoi dati personali siano finiti in mani sbagliate, da oggi puoi scoprirlo in pochi secondi grazie al nuovo tool gratuito Data Leak Checker di Alert, servizio incluso in Surfshark One.

Il funzionamento di Data Leak Checker è molto semplice. È sufficiente collegarsi su questa pagina del nuovo servizio e inserire il proprio indirizzo email: dopo pochi secondi lo strumento sarà in grado di rilevare eventuali violazioni di dati.

Controlla se i tuoi dati personali sono stati violati con il nuovo strumento gratuito di Surfshark

Per tutte le ragioni qui sopra, nella società di oggi è di vitale importanza proteggere i propri dati personali e quelli delle persone che ci sono accanto. Un'ottima strategia difensiva è quella di monitorare con costanza il proprio indirizzo email e quello dei propri affetti, così da assicurarsi che non siano finiti in mani sbagliate.

Uno dei migliori strumenti che puoi usare per migliorare la protezione contro eventuali violazioni di dati è Surfshark Alert. Si tratta di un servizio online che invia avvisi tempestivi quando le proprie informazioni sensibili finiscono in rete. Qualora si verifichi una violazione, Alert indica al titolare del servizio tutti i passaggi da seguire per mettere di nuovo al sicuro i propri dati.

Con Alert è disponibile anche Data Leak Checker, il nuovo strumento gratuito che permette di effettuare un rapido controllo della propria email. Si tratta di un tool che fornisce in pochissimo tempo una panoramica chiara sulla sicurezza dei propri dati.

Alert, insieme al nuovo Data Leak Checker, è disponibile in Surfshark One. Quest'ultima è l'offerta di Surfshark che riunisce VPN, antivirus, generatore di identità e avvisi sulle violazioni. In questi giorni il piano è disponibile in sconto dell'82% più quattro mesi extra gratis, con prezzi a partire da 3,19 al mese.

