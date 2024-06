Dati al sicuro con un password manager: una scelta giusta, anche per il business

Ricorrere a un password manager diventa sempre più utile, non solo per un uso personale. Anche per la clientela business, dai liberi professionisti alle grandi aziende, passando per le piccole e medie imprese, poter sfruttare un gestore di password rappresenta una risorsa importante per aumentare la produttività e la sicurezza.

La scelta giusta, in questo caso, è NordPass che mette a disposizione un piano per i clienti business da provare gratis. L'offerta del password manager riservata ai clienti business è personalizzabile, con più piani tra cui scegliere l'opzione giusta in relazione alle proprie esigenze.

Per richiedere l'offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di NordPass.

Perché usare un password manager per il business

La scelta di utilizzare un password manager, per i clienti business, è molto importante, garantendo un sistema semplice ed efficace per la gestione delle chiavi d'accesso ai vari account aziendali. Grazie a un gestore di password è possibile salvare in sicurezza tutte le chiavi d'accesso, in modo da averle sempre a disposizione, su tutti i propri dispositivi.

Ricorrere a NordPass permette di sfruttare funzionalità aggiuntive, come il sistema per la rilevazione di password deboli oppure già utilizzate. In questo modo, è possibile gestire tutte le proprie password beneficiando della possibilità di avere chiavi d'accesso sempre diverse, massimizzando la sicurezza ed evitando i rischi legati alle password ripetute.

Con NordPass è possibile sfruttare una prova gratuita, per valutare le caratteristiche del gestore di password. Il servizio è poi disponibile in varie versioni, con il piano Teams per 10 utenti (con archivi di password separati) oppure il piano Business, personalizzabile fino a 250 utenti. Per iniziare a utilizzare il gestore basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.