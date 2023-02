Dashlane: l'app per Android e iOS diventa open source

Dashlane è uno dei più noti e diffusi password manager attualmente presenti sulla piazza che si basano sul cloud, al pari di soluzioni come 1Password e NordPass. Venne lanciato nel 2012 e da allora consente la gestione di un archivio delle proprie credenziali, propone la compilazione automatica dei moduli e offre svariate altre funzioni utili per gestire i dati di login. Al fine di migliorare ancora di più questo già ottimo prodotto, però, gli sviluppatori hanno deciso di rende open source il codice dell’app per Android e iOS.

Dashlane: il codice sorgente delle app per Android e iOS e su GitHub

Su GitHub è stato infatti pubblicato il codice sorgente delle app per device mobile di Dashlane, al fine di andare a coinvolgere la comunità degli sviluppatori e i ricercatori esperti di sicurezza per rafforzare il prodotto.

Rendendo il codice delle app Dashlane per i dispositivi mobili disponibile a chiunque, l'azienda spera di ricevere feedback sul miglioramento della sua soluzione e indicazioni sulla risoluzione di eventuali vulnerabilità di sicurezza.

Inoltre, l’apertura del codice andrà a incentivare gli ingegneri software della società a migliorare ulteriormente la qualità del codice rendendolo adatto per la lettura e la comprensione da parte di soggetti terzi.

Da tenere presente che prima dell'annuncio in questione le evoluzioni del password manager erano già sostenute da un programma bug bounty con l'assegnazione di premi in denaro fino a 5.000 dollari per l'individuazione di problematiche di sicurezza varie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.