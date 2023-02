Darktable 4.2.1: migliorato il supporto per il formato Fujifilm RAF

Il team di sviluppatori del progetto Darktable, noto programma open source multipiattaforma pensato per l'elaborazione delle fotografie e lo sviluppo dei file in formato RAW, ha avviato la distribuzione di una nuova point release del software. Darktable 4.2.1 introduce alcune novità interessanti che concretamente permettono di migliorare la già discreta UX (User Experience) di tale applicativo. In Darktable 4.2.1, che arriva dopo più di due mesi di sviluppo dalla precedente build, è possibile reperire un miglior supporto per il formato Fujifilm RAF, nel dettaglio è stato eseguito un refactoring massivo del decompressor per i RAF RAW file che, secondo i test eseguiti dai coder in diversi contesti e configurazioni hardware e software, ha portato ad un miglioramento delle prestazioni fino al 25% quando si opera con tale formato.

Oltretutto sono state inserite diverse migliorie e patch, come ad esempio quella per la risoluzione delle problematiche inerenti ai 16-bit sensor black/white level per le fotocamere Fuji GFX100 e Fuji GFX100S. Inoltre è ora garantito un miglior decoding generale dei RAF file compressi di grandi dimensioni. Sempre per quanto riguarda l'hardware Fuji sono stati implementati dei nuovi noise profile per le fotocamere: Fujifilm GFX100S, Fujifilm X-H2 e Fujifilm X-H2S.

In tale edizione di Darktable sono reperibili anche nuovi noise profile per: OM System OM-1, Sony Alpha 7S III (ILCE-7SM3), Canon EOS 250D, Canon EOS Kiss X10, Canon EOS Rebel SL3, Canon EOS 200D Mark II e Canon EOS R7 . Inoltre è stato anche rivisto il supporto per i file RAW delle: Canon EOS Kiss X10, Canon EOS Kiss X10i, Leica M9 (DNG), Nikon Z 30 (con compressione a 12bit e 14bit), OM System OM-1, OM System OM-5, Panasonic DC-G95D (4:3), Panasonic DC-G99D (4:3) e Ricoh GR IIIx (DNG).

In Darktable 4.2.1 è stato inserito un nuovo modo per identificare le immagini in formato JPEG usando i magic bytes invece delle classiche file extension, in questo modo le immagini JPEG che non sono nominate con tale estensione possono essere adeguatamente riconosciute e catalogate.