Cybersecurity senza compromessi: con NordVPN 71% di sconto e 3 mesi gratis

NordVPN è noto per la sua velocità, sicurezza e facilità d'uso, rendendolo una scelta popolare tra le VPN. Con oltre 6.300 server in 111 paesi, garantisce una connessione stabile e senza limiti di larghezza di banda, ideale per lo streaming senza interruzioni. Grazie alla crittografia avanzata AES-256, NordVPN nasconde il tuo indirizzo IP e protegge i tuoi dati anche su reti Wi-Fi pubbliche, offrendoti la massima privacy online.

Funzionalità avanzate per una sicurezza completa

Con NordVPN, la tua privacy è sempre al sicuro. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Protezione contro malware e pubblicità : La funzione Threat Protection blocca i tracker, la pubblicità e scansiona i download alla ricerca di malware.

: La funzione blocca i tracker, la pubblicità e scansiona i download alla ricerca di malware. Politica no-log : NordVPN non memorizza alcun dato delle tue attività online, garantendo che le tue informazioni restino private.

: NordVPN non memorizza alcun dato delle tue attività online, garantendo che le tue informazioni restino private. Fino a 10 connessioni simultanee: Un solo abbonamento ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi, compresi telefoni, tablet, computer e altro ancora.

Semplicità e velocità per ogni utente

Configurare NordVPN è facilissimo: basta acquistare l'abbonamento, scaricare l'app e connettersi a un server VPN con un solo clic. La funzione di Connessione Rapida seleziona automaticamente il server migliore in base alla tua posizione, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi momento.

Ideale per lo streaming e la protezione globale

NordVPN è la scelta perfetta per chi desidera accedere a contenuti in streaming senza limitazioni geografiche. Grazie alla sua rete di server globali, puoi guardare i tuoi programmi preferiti su piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ senza buffering. Inoltre, con la sede a Zugo, in Svizzera, NordVPN opera sotto leggi severe sulla protezione della privacy, offrendo un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti.

Offerta a tempo limitato

Non perdere l'opportunità di proteggere la tua vita digitale con NordVPN a un prezzo speciale: 71% di sconto sui piani di 2 anni + 3 mesi extra. Questa offerta include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, per permetterti di provare NordVPN senza alcun rischio. Per conoscere l'offerta completa di NordVPN clicca qui.