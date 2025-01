Cybersecurity per bambini: Kaspersky Safe Kids è in offerta 21,99€

Il web offre infinite opportunità, ma per i più piccoli può diventare un territorio insidioso. Tra contenuti inappropriati, cyberbullismo e un utilizzo eccessivo dei dispositivi, i genitori affrontano sfide complesse nel garantire ai loro figli un'esperienza digitale sicura. Con Kaspersky Safe Kids, questo compito diventa più semplice e gestibile, grazie a una soluzione completa per il parental control. Attivando il piano annuale a soli 21,99€ anziché 27,99€, puoi assicurarti uno strumento affidabile che tutela i tuoi bambini dai rischi del web. Andiamo a scoprire tutte le sue funzionalità principali.

Kaspersky Safe Kids protegge i più piccoli dai rischi dell'esperienza digitale

Kaspersky Safe Kids è progettato per offrire un controllo completo sull'esperienza digitale dei più giovani. Attraverso funzioni avanzate come il monitoraggio delle attività online, il filtro dei contenuti e la gestione del tempo trascorso davanti allo schermo, i genitori possono creare un ambiente digitale sano e protetto. La funzione di tracciamento GPS, ad esempio, consente di sapere sempre dove si trovano i propri figli, mentre le notifiche in tempo reale avvisano in caso di comportamenti a rischio o se la batteria del dispositivo è quasi scarica.

Questo strumento va oltre il semplice controllo, aiutando a costruire abitudini digitali positive. Con la possibilità di impostare limiti giornalieri per app specifiche e pianificare l'utilizzo dei dispositivi, Kaspersky Safe Kids incoraggia un rapporto equilibrato con la tecnologia. Tutto questo viene gestito facilmente tramite un'interfaccia intuitiva accessibile da smartphone, tablet o PC, rendendo l’esperienza comoda per tutta la famiglia.

Non c’è momento migliore per proteggere i tuoi bambini: l’offerta attuale per il piano annuale ti permette di ottenere questo tool a un prezzo scontato. Investire nella sicurezza digitale oggi significa garantire un futuro online più sicuro e sereno per i più piccoli: vai sul sito di Kaspersky e attiva il parental control ad un prezzo vantaggioso.

