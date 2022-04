Cybersecurity: 3/4 delle organizzazioni globali si aspettano una violazione nel 2022

Trend Micro Incorporated, leader mondiale della sicurezza informatica, ha annunciato oggi i risultati del suo ultimo Cyber Risk Index (CRI) in ambito di cybersecurity.

Gli intervistati hanno rivelato che il 76% delle organizzazioni globali pensa di essere attaccato con successo nei prossimi 12 mesi, con il 25% che afferma che ciò è "molto probabile" e una percentuale ancora più alta (34%) tra le organizzazioni nordamericane.

Per elaborare una strategia di sicurezza informatica efficace, le organizzazioni devono padroneggiare l'arte della gestione del rischio. È qui che report come il CRI possono essere una grande risorsa per evidenziare le aree di possibile preoccupazione. Dato che le minacce al lavoro a distanza e all'infrastruttura digitale persistono, le organizzazioni dovrebbero adottare un approccio basato su piattaforma per ottimizzare la sicurezza riducendo al minimo l'espansione incontrollata della sicurezza

ha affermato Jon Clay , Trend Micro VP-Threat Intelligence.

Cybersecurity: i dati del rapporto

Il rapporto della CRI pone domande mirate per misurare il divario tra la preparazione all'attacco degli intervistati e la loro probabilità di essere attaccati. Da queste informazioni viene calcolato un valore di indice basato su una scala numerica da -10 a 10, con -10 che rappresenta il livello di rischio più elevato.

In questo rapporto, l'84% ha affermato di aver subito uno o più attacchi informatici riusciti negli ultimi 12 mesi, con oltre un terzo (35%) che ha affermato di aver subito sette o più attacchi.

Le minacce di cui sono più preoccupati a livello globale sono ransomware, phishing/ingegneria sociale e denial of service (DoS); le conseguenze negative di una violazione sono il furto o il danneggiamento delle apparecchiature, il costo di consulenti/esperti esterni e il turnover dei clienti.

Quando si tratta di infrastruttura IT, le organizzazioni sono più preoccupate per i dipendenti mobili/remoti, il cloud computing e le applicazioni di terze parti; le organizzazioni statunitensi mettono il punteggio di rischio del cloud computing a 9,87/10.

Ciò evidenzia la sfida in corso che molte organizzazioni devono affrontare per proteggere gli investimenti digitali che hanno fatto durante la pandemia. Tali investimenti erano necessari per supportare il lavoro a distanza, promuovere l'efficienza e l'agilità aziendale anche quando questi aumentavano la superficie di attacco aziendale.

Le organizzazioni devono affrontare ogni giorno sfide impegnative per la sicurezza, dalle vulnerabilità del software, alle violazioni dei dati, agli attacchi ransomware e altro ancora. Il sondaggio è stato una risorsa straordinaria per valutare il panorama del rischio informatico in rapida evoluzione. Non solo, anche per aiutare le organizzazioni a migliorare la preparazione alla sicurezza e fungere da guida nella pianificazione strategica.

ha affermato il dott. Larry Ponemon , presidente e fondatore del Ponemon Institute.

Cosa tenere a mente

I livelli di rischio più elevati erano intorno alle seguenti affermazioni:

La funzione di sicurezza IT dell'organizzazione supporta la sicurezza nell'ambiente DevOps .

. Il responsabile della sicurezza IT (CISO) dell' organizzazione ha autorità e risorse sufficienti per ottenere una posizione di sicurezza forte.

La funzione di sicurezza informatica dell'organizzazione applica rigorosamente gli atti di non conformità alle politiche di sicurezza, alle procedure operative standard e ai requisiti esterni.

Ciò indica chiaramente che più risorse devono essere dirottate verso persone, processi e tecnologia a livello globale per migliorare la preparazione e ridurre i livelli di rischio complessivi.