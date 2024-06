Geeks Academy: la cybersecurity è una grande opportunità

Negli ultimi anni, il tema della cybersecurity è diventato di cruciale importanza per le aziende di tutte le dimensioni e settori. La crescente digitalizzazione e l'aumento delle minacce informatiche hanno reso essenziale la protezione dei dati e dei sistemi informatici aziendali, imponendo nuovi investimenti tanto in servizi e strumentazione, quanto nella ricerca sempre più intensa di esperti in grado di coordinare le azioni da svolgere. La conseguenza è del tutto evidente: la domanda di professionisti esperti in cybersecurity è in costante crescita e i corsi specializzati, come quello offerto da Geeks Academy, rappresentano una porta d'accesso fondamentale per chi desidera intraprendere una carriera in questo settore strategico.

Alla luce del fatto che il mondo della cybersecurity richiede competenze sicuramente avanzate, corsi come quelli di Alta Formazione di Geeks Academy (sia da 240 che da 480 ore formative totali) sono stati sviluppati con caratteristiche tali da poter aprire le porte a chiunque abbia intravisto in questo settore il proprio futuro professionale. Le modalità di accesso alla formazione, infatti, sono frutto di una lunga esperienza nel settore. L'opportunità, insomma, è a portata di mano.

L'importanza della cybersecurity nelle aziende

Il concetto stesso di Cybersecurity è in rapida e continua evoluzione. Quello che nel recente passato era un ruolo specificatamente indirizzato allo studio delle violazioni informatiche, oggi è qualcosa di ben più avanzato e complesso. Questi alcuni degli ambiti entro cui la sicurezza informatica ha l'obbligo di agire:

Protezione dei dati sensibili

Le aziende trattano quotidianamente una vasta quantità di dati sensibili, che vanno dalle informazioni personali dei clienti ai dettagli finanziari e ai segreti commerciali. La protezione di questi dati è essenziale non solo per evitare perdite finanziarie, ma anche per mantenere la fiducia dei clienti e rispettare le sempre più stringenti normative sulla privacy (in modo particolare sul mercato europeo, dove il legislatore ha imposto prescrizioni molto precise). La gestione del dato è al tempo stesso rischio e valore: occorre pertanto proteggerlo come materia prima fondamentale ed imprescindibile, ma al tempo stesso preziosa e delicata: il ruolo della cybersecurity è fondamentale proprio per garantire la bontà delle banche dati, la piena proprietà ed il totale controllo dell'accesso.

Prevenzione delle minacce informatiche

Le minacce informatiche sono in costante evoluzione e includono attacchi di phishing, ransomware, malware e molto altro, peraltro in continua e pericolosa evoluzione. Un'efficace strategia di cybersecurity permette di prevenire questi attacchi, riducendo al minimo i rischi di interruzione delle attività aziendali e di danni alla reputazione: protezione, continuità operativa e disaster recovery devono essere elementi che fanno parte di una strategia di prevenzione, preparando l'azienda ad ogni evenienza.

Compliance e regolamentazioni

La totalità dei mercati è ormai soggetta a regolamentazioni specifiche riguardo alla gestione e alla protezione dei dati. La conformità a queste normative non solo evita sanzioni legali, ma dimostra anche l'impegno dell'azienda verso la sicurezza e la responsabilità: un vero e proprio dogma per la costruzione di una solida reputazione aziendale. La transizione digitale ha infatti portato le informazioni su banche dati sempre più ricche e preziose, il cui accesso è appetibile per molte finalità (spesso e volentieri truffaldine): le aziende che non aderiscono in modo fedele alle prescrizioni di legge rischiano di incorrere in pesanti sanzioni e, alla luce di tali pericoli, è di fondamentale importanza affidare progettazioni e policy aziendale a persone esperte, competenti ed in grado di calmierare i rischi e le relative conseguenze.

Continuità operativa

Gli attacchi informatici possono causare gravi interruzioni operative, comportando così un duplice danno: da una parte la perdita del dato, dall'altra l'interruzione delle operazioni quotidiane per il ripristino della situazione e la gestione dell'incidente. Quando il problema è profondo e non può essere isolato, l'azienda rischia di fermarsi per svariati giorni, con pesanti ricadute sulle attività, sui rapporti con la clientela e sulle attività future.

3.92 milioni di dollari è il costo medio di un Data Breach, un rischio che accomuna piccole e medie imprese come le grandi multinazionali, e arriva fino a 5.16 milioni nei casi in cui non sono state adottate soluzioni e tecnologie di automazione della security. Il costo medio per le imprese italiane, invece si ferma "solo" a 3,13 milioni di euro. Allarmante è rilevare che il tempo medio necessario a rilevare la violazione sia passato da 191 a 279 giorni.

Un robusto sistema di cybersecurity garantisce che l'azienda possa riprendersi rapidamente in caso di incidente, minimizzando l'impatto sulle operazioni quotidiane: va da sé che un importante team per la cybersecurity non è più un costo, ma un importante investimento.

Le opportunità offerte dal corso Geeks Academy

Le opportunità disponibili sulla piattaforma Geeks Academy sono di due tipi: due corsi di alta formazione semestrali, oppure uno Specialist Mastery per il conseguimento di un profilo tecnico-manageriale. Vediamoli nel dettaglio.

Corsi di alta formazione semestrali

I corsi di alta formazione semestrali proposti da Geeks Academy in tema di Cybersecurity hanno durata pari a 240 ore formative e sono focalizzati sulla formazione di due profili specifici:

Ethical Hacker Junior Expert

"L'esperto di Cybersecurity rappresenta la figura chiave cui fa capo il mantenimento dell'integrità, della disponibilità e della riservatezza dei dati presenti sui sistemi informativi aziendali. Tale figura opera per rilevare, prevenire e risolvere le minacce legate alla sicurezza delle infrastrutture informatiche, padroneggiando specifiche tecnologie nel rispetto degli standard di riferimento e delle regolamentazioni internazionali che disciplinano il settore". Il corso si divide in tre moduli: Informatica di base, Ethical Hacking e Information Security Management. Security Analyst Junior Expert

"L'obiettivo principale del corso è sviluppare competenze sia nella difesa (Blue Team) che nell'attacco (Red Team), integrando inoltre conoscenze fondamentali sulla gestione della sicurezza delle informazioni e del cloud computing". In questo caso il corso è organizzato su 5 moduli: Informatica di base, Tecniche e strumenti dell'Ethical Hacker, Tecniche e strumenti dell'analista di SOC, Cloud Computing e Information Security Management.

Entrambi i corsi consentono di acquisire specifiche certificazioni internazionale EXIN. Inoltre, in entrambi i casi, al termine del corso è possibile acquistare i moduli aggiuntivi previsti nel percorso di Mastery, potendo così mantenere le porte aperte per un approfondimento ulteriore ed un'evoluzione aggiuntiva del proprio profilo professionale.

Cybersecurity Specialist Mastery

Il corso "Cybersecurity Specialist Mastery" della Geeks Academy è un percorso multi-specializzazione progettato per fornire le competenze necessarie a diventare un professionista della sicurezza informatica. Si tratta di un percorso avanzato da 480 ore (intese come ore accademiche da 50 minuti) che può essere frequentato sia online che presso le sedi di Milano Copernico e Roma.

Il Cybersecurity Mastery Program è incentrato sulla sicurezza informatica e si configura come programma di formazione multi-specializzazione riconosciuto a livello internazionale. Al termine del percorso diventerai uno specialista della cybersecurity, con competenze trasversali anche in campo Blockchain e Cloud Computing!

Il corso di Alta Formazione di Geeks Academy è organizzato in quattro moduli:

Informatica di base

Computer Science

Principi di programmazione

Virtual Machine

Networking Routing & Switching (base)

Basi di Linux

Managing Data con SQL

Python Web Developer

Profilo Linkedin Efficace/ Soft Skills (facoltativi e inclusi)

Ethical Hacking

Networking routing and switching (avanzato)

Ethical Hacking 1

Ethical Hacking 2

Ethical Hacking 3 (valido per certificazione int.le EXIN)

Laboratorio pratico: Catch the Flag Contest

SOC Analysis & Cloud

SOC Analysis

Information Security Management (valido per certificazione int.le EXIN)

Industrial Iot

Privacy & Data Protection (valido per certificazione int.le EXIN)

Cloud Computing Foundation (valido per certificazione int.le EXIN)

Laboratori di Cloud computing (AWS, Azure, Google Cloud)

Cybersecurity & Blockchain

Blockchain Foundation (valido per certificazione int.le EXIN)

Digital Forensics & Malware Analysis

OSINT

HTML5/CSS3/JavaScript

Linguaggio C/C++

Agile Scrum (valido per certificazione int.le EXIN)

Per la frequenza del corso, Geeks Academy suggerisce una dotazione minima con le seguenti caratteristiche:

CPU: dual core 64-bit on x86-64

RAM: 8GB (4GB per Host + 4GB per V.M.)

HDD/SSD: (40GB per V.M. Windows + 10GB per V.M. Linux)

Si tratta semplicemente di requisiti fondamentali per l'installazione del software necessario, al fine di conseguire al meglio tanto i percorsi formativi, quanto i laboratori correlati in ottica di applicazione delle dinamiche problema/soluzione su cui la cybersecurity va ad agire.

Certificazioni riconosciute e supporto

I percorsi di Alta Formazione della Geeks Academy preparano gli studenti a ottenere certificazioni EXIN riconosciute a livello internazionale. Al termine della frequenza del Mastery sarà infatti possibile sostenere esami per le seguenti certificazioni:

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Ethical Hacking Foundation

EXIN Information Security Management Foundation

EXIN Privacy & Data Protection Foundation

EXIN Blockchain Foundation

EXIN Agile Scrum

I corsi semestrali, per contro, consentono di conseguire invece le seguenti certificazioni:

Ethical Hacker Junior Exper EXIN Ethical Hacking Foundation EXIN Information Security Management Foundation

Security Analyst Junior Expert EXIN Cloud Computing Foundation EXIN Information Security Management Foundation



Non solo. Geeks Academy offre l'accesso prioritario ai Career Days (sessioni di colloqui con aziende e organizzazioni partner) e, per 5 anni dalla conclusione del corso, v'è altresì la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di supporto attivo per l'inserimento e l'avanzamento professionale. Agli studenti vengono inoltre proposti esclusivi viaggi studio presso fondamentali hub internazionali quali Singapore, Seoul e Dubai, andando così ben oltre la sola formazione legata alle competenze.

Le prospettive di carriera nel settore della cybersecurity

Il settore della cybersecurity offre numerose opportunità di carriera ed il ruolo del settore è sempre più strategico. Con l'aumentare delle minacce informatiche, le aziende sono costantemente alla ricerca di esperti in grado di proteggere i loro sistemi e dati. Alcune delle posizioni più richieste includono:

Cybersecurity Analyst : analizza le minacce e le vulnerabilità, implementando soluzioni di sicurezza.

: analizza le minacce e le vulnerabilità, implementando soluzioni di sicurezza. Penetration Tester : effettua test di penetrazione per individuare e correggere le vulnerabilità.

: effettua test di penetrazione per individuare e correggere le vulnerabilità. Security Consultant : fornisce consulenza alle aziende sulla strategia di sicurezza e sulle migliori pratiche.

: fornisce consulenza alle aziende sulla strategia di sicurezza e sulle migliori pratiche. Incident Responder : gestisce e risponde agli incidenti di sicurezza, minimizzando i danni.

: gestisce e risponde agli incidenti di sicurezza, minimizzando i danni. Compliance Officer: garantisce che l'azienda rispetti le normative sulla sicurezza dei dati.

Geeks Academy, nello specifico, ha dalla propria parte una statistica particolarmente indicativa: il 95% degli studenti formati ha trovato immediatamente posto di lavoro, avvalorando così la bontà della formazione ottenuta e trasformando immediatamente queste competenze in opportunità professionali.

Conclusioni

La cybersecurity è un elemento imprescindibile per le aziende moderne. Proteggere i dati e i sistemi informatici non è solo una necessità tecnica, ma anche una componente strategica per la continuità operativa e la reputazione aziendale. Il "Cybersecurity Specialist Mastery" ed i corsi semestrali Geeks Academy per Ethical Hacker Junior Expert e Security Analyst Junior Expert rappresentano un'opportunità unica per acquisire le competenze necessarie per eccellere in questo settore. Grazie a un programma completo, laboratori pratici, certificazioni riconosciute e supporto alla carriera, i partecipanti possono aspirare a ruoli chiave nel campo della sicurezza informatica, contribuendo attivamente alla protezione delle aziende e della società nel suo complesso.

Con una formazione adeguata e l'acquisizione di competenze avanzate, i professionisti della cybersecurity non solo trovano numerose opportunità di lavoro, ma svolgono anche un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture digitali. Investire in un corso di alta qualità come quello offerto dalla Geeks Academy è il primo passo per intraprendere una carriera di successo in un settore in continua espansione e di vitale importanza.

Una scelta che nasce da una pulsione, ma anche da un'obiettiva analisi delle opportunità di mercato: la sicurezza informatica è e sarà centrale sempre, con importanza crescente in parallelo all'incedere della trasformazione digitale delle aziende. Specializzarsi ora significa porre la propria figura al centro di un mercato con altissima domanda e bassissima offerta: chiunque comprenda la potenza di questa opportunità è ad appena 480 ore di distanza dalla propria occasione.

