CyberGhost VPN: 82% di sconto e 2 mesi extra gratis per 2 anni

Tra le migliori offerte in corso per il servizio di rete privata virtuale si annovera anche quella di CyberGhost VPN: il piano di due anni gode dell'82% di sconto, a cui si aggiungono due mesi extra gratis, per un prezzo di 2,19 euro al mese. Inoltre, la promozione prevede una garanzia di rimborso di 45 giorni, tra le più alte del settore.

CyberGhost è un servizio VPN veloce, sicuro e privato, disponibile su tutte le principali piattaforme oggi in uso. Il suo compito è quello di aiutare gli utenti a proteggere le loro informazioni digitali, nascondendo le attività svolte sul web agli occhi di hacker, inserzionisti e provider di rete nazionali.

L'ultima offerta di CyberGhost VPN

Con la VPN di CyberGhost ci si assicura un servizio di rete privata virtuale che non monitora, non condivide, né tantomeno vende i dati personali dei suoi utenti. Questo grazie a una ferrea politica di no-log adottata dall'azienda, uno dei suoi fiori all'occhiello, che la differenziano in modo netto rispetto alle altre società concorrenti.

Un altro suo punto di forza è l'utilizzo della crittografia AES a 256 bit, lo standard di riferimento per questo settore. Ciò permette ai titolari di CyberGhost VPN di mantenere la loro posizione nascosta, beneficiando di un traffico Internet criptato con la migliore tecnologia oggi disponibile sul mercato.

Come ciliegina sulla torta finale si aggiungono i server VPN ad alta velocità, ideali per guardare gli eventi sportivi in diretta, giocare online con i propri amici e scaricare file di grandi dimensioni nel giro di pochi minuti. Tutto questo contando inoltre su una flotta di server che spazia dall'America all'Asia, passando per Europa e Africa.

Per attivare l'offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di CyberGhost.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.