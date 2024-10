CyberGhost VPN: 2 anni di privacy e sicurezza a solo 2,19€/mese

Protezione su tutti i dispositivi

CyberGhost VPN è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Smart TV, console di gioco e router. Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, garantendo privacy totale per tutta la famiglia.

Crittografia potente e politica No-Log

CyberGhost VPN utilizza la crittografia AES a 256 bit, lo standard più sicuro del settore, per garantire che il tuo traffico online rimanga completamente anonimo. Inoltre, segue una rigorosa politica no-log, che significa che non vengono mai monitorati, condivisi o venduti i tuoi dati.

Accesso ai contenuti globali e server veloci

Con una rete globale di server in oltre 100 paesi, CyberGhost ti permette di accedere ai tuoi contenuti preferiti da tutto il mondo, sia per lo streaming, il download di file o il gaming. I server ad alta velocità garantiscono una connessione stabile e rapida per tutte le tue attività online.

Garanzia soddisfatti o rimborsati e supporto 24/7

Non sei soddisfatto? CyberGhost offre una garanzia di rimborso entro 45 giorni, dandoti tutto il tempo per testare la VPN senza rischi. Inoltre, il supporto clienti 24/7 è sempre disponibile per aiutarti tramite live chat o e-mail, in diverse lingue. Per conoscere l'offerta completa di CyberGhost clicca qui.