CyberGhost sta praticamente regalando la sua VPN: approfittane

CyberGhost VPN ha deciso di fare un regalo a tutti noi: sconto dell’83% sul piano di due anni e, come se non bastasse, anche 4 mesi extra gratuiti! C’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. Meglio di così? Perché CyberGhost sta praticamente regalando la sua VPN? Sicuramente il motivo è consentire a tutti di avere un’esperienza online più sicura e privata.

Con CyberGhost, infatti, i tuoi dati sono protetti grazie alla crittografia AES a 256 bit. Sia che sorseggi un cappuccino in un caffè connesso al Wi-Fi pubblico, sia che tu stia maneggiando informazioni top-secret, CyberGhost ti protegge costantemente.

Cyberghost sta praticamente regalando la sua VPN: sicurezza e semplicità per tutti

CyberGhost non è solo sicura ma anche incredibilmente user-friendly. Anche se non sai nulla di informatica, puoi usarla senza chiamare qualcuno ad aiutarti. Bastano infatti pochi clic e sei connesso ad uno dei 6900 server sparsi in oltre 90 paesi. Questi server sono un po' come i rifugi degli agenti segreti che ti permettono di muoverti nel ciberspazio con agilità e sicurezza.

La privacy è la priorità assoluta di questa VPN, con una politica rigorosa di no-log che garantisce che nessuno tenga traccia delle tue attività online. E nota bene, CyberGhost ha la sua sede in Romania, un Paese che non richiede la conservazione dei dati. Quindi, insomma, i tuoi segreti sono al sicuro.

E c'è di più. Con l’offerta attuale di CyberGhost, non solo risparmi un sacco di soldi, ma hai anche la possibilità di vedere se la VPN è adatta alle tue esigenze, senza nessun rischio finanziario

Riepilogando, tra lo sconto imbattibile dell’83%, 45 giorni di prova e 4 mesi extra gratis, sta praticamente regalando la sua VPN. Sta a te decidere se accettare questo regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.