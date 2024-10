CyberGhost, la grande offerta è tornata: 2 anni per 2,19€ al mese

CyberGhost, uno dei fornitori VPN di riferimento nel panorama internazionale, sta riproponendo in queste ore la "Grande Offerta": due anni a 2,19 euro al mese, con in più due mesi extra di servizio in regalo. La promozione in corso include inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni, nell'eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Server veloci in tutto il mondo, privacy e protezione di livello superiore, compatibilità con tutti i sistemi operativi oggi in uso: queste le caratteristiche chiave incluse in tutti i piani di CyberGhost, compreso quello della durata di due anni oggi in sconto dell'82% rispetto al prezzo di listino.

CyberGhost: 82% di sconto per due anni

La VPN di CyberGhost assicura una connessione veloce per guardare senza problemi film, serie tv e grandi eventi sportivi in diretta streaming. Velocità che rappresenta un elemento indispensabile anche per gli appassionati di videogiochi, che troveranno nel servizio offerto da CyberGhost ampie garanzie per le loro attività di gaming più intense.

L'altro aspetto cruciale è quello inerente la privacy, ed anche in questo caso il servizio di rete privata virtuale non delude le aspettative, anzi. Gli utenti non vengono tracciati in nessuna delle loro attività, e possono fare affidamento allo stesso tempo su una politica di no-log certificata, una crittografia avanzata e sulla funzionalità del kill switch automatico, che rende la connessione ancora più sicura.

L'app di CyberGhost VPN è compatibile con tutti i sistemi operativi oggi in uso. Questo significa che protegge smartphone Android, iPhone, PC Windows, Mac, Linux, Smart TV, Android TV, Fire TV, Apple TV, console per videogiochi e i browser web come Chrome e Firefox.

Per beneficiare dello sconto dell'82% è sufficiente attivare il piano di due anni su questa pagina del sito CyberGhost.

