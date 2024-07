Cuffie Xiaomi ad un PREZZO IRRISORIO su Amazon

Xiaomi è un'azienda divenuta molto amata dagli utenti grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi dispositivi e oggi, su Amazon, le cuffie Xiaomi, le Redmi Buds 4 Active vengono scontate del 32% per un costo totale di 20,49€.

Cuffie Xiaomi perfette per lo sport e ascolto al top

Le cuffie Xiaomi offrono un’esperienza audio superiore grazie al driver dinamico da 12 mm, ancora più grande rispetto ai modelli precedenti. Questo, unito alla sintonizzazione avanzata eseguita presso il Xiaomi Acoustic Lab, garantisce bassi ottimizzati e un'acustica avanzata, per un'esperienza di ascolto piacevole per gli utenti di tutto il mondo.

La cancellazione del rumore per le chiamate è un’altra caratteristica distintiva di queste cuffie. Ogni auricolare è dotato di un microfono ad alta sensibilità che riduce le interferenze ambientali e il rumore di fondo, assicurando una nitidezza ottimale della voce anche in ambienti rumorosi, per una comunicazione efficace.

In termini di autonomia, le cuffie Xiaomi offrono una durata della batteria lunghissima. Gli auricolari possono durare fino a 5 ore con una sola ricarica, e fino a 28 ore complessive se utilizzati con la custodia di ricarica portatile, permettendoti di ascoltare musica giorno e notte senza preoccupazioni.

Le cuffie sono anche dotate di impermeabilità IPX4, un design elegante e professionale che ha superato rigorosi test di impermeabilità. La tecnologia Bluetooth 5.3 è un altro punto di forza di queste cuffie. Questa tecnologia avanzata offre un consumo energetico ridotto, una maggiore stabilità del segnale e una resistenza superiore alle interferenze.

Su Amazon, oggi, le cuffie Xiaomi, le Redmi Buds 4 Active, vengono scontate del 32% e vendute alla cifra finale di 20,49€.

