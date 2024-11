Cuffie Bose di qualità PREMIUM al 48% di sconto | Black Friday

Bose è un'azienda premium nell'ambito della produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, in occasione del Black Friday, viene applicato uno sconto del 48% sulle sue cuffie bluetooth che vengono vendute a 209,95€.

Cuffie bluetooth Bose ad un prezzo scontato per il Black Friday di Amazon

Le cuffie Bluetooth Bose QuietComfort sono progettate per offrire un’esperienza audio senza precedenti, combinando comfort, tecnologia avanzata e qualità sonora eccezionale. Grazie alla loro cancellazione del rumore leggendaria, puoi isolarti completamente dal mondo esterno, eliminando distrazioni per immergerti nel ritmo della tua musica o concentrarti meglio durante le chiamate.

Il design delle cuffie assicura il massimo comfort, con morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono delicatamente le orecchie e un archetto stabile per lunghe sessioni di ascolto senza affaticamento. Le 2 modalità di ascolto, Quiet e Aware Mode, ti permettono di alternare tra la completa cancellazione del rumore e la consapevolezza dei suoni circostanti, offrendoti un controllo totale sull’audio.

L’eccellenza sonora è garantita dall’audio ad alta fedeltà con equalizzazione regolabile, che ti consente di personalizzare bassi, medi e alti per adattare il suono ai tuoi gusti. La batteria offre un’autonomia di fino a 24 ore, con la possibilità di una ricarica rapida di soli 15 minuti per 2,5 ore di ascolto extra.

Le cuffie includono un cavo audio con microfono, ideale per l’uso senza Bluetooth o in caso di batteria scarica. Con la funzione di connessione multipoint, puoi passare senza interruzioni tra i tuoi dispositivi preferiti. Inoltre, l’app Bose ti consente di aggiornare il software per mantenere le tue cuffie sempre al passo con le ultime innovazioni.

