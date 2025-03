Cuffie Bluetooth Soundcore in doppio sconto: sono tue a poco più di 50€

Amazon ha lanciato una doppia promozione incredibile sulle Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30! Oggi puoi acquistarle a soli 52 euro grazie ad uno sconto del 13% ed un coupon aggiuntivo del 25% da applicare al momento dell'ordine.

Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30: audio coinvolgente e massimo comfort

Le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30 si contraddistinguono per driver da 40 mm con diaframmi in seta altamente flessibili che riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

Una specifica importante di questo modello è la funzionalità di cancellazione attiva del rumore ibrida grazie ai doppi microfoni di rilevamento del rumore che filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza per garantire che nulla ti distragga dalla tua musica, facendoti senitre sempre come al centro di un concerto.

Tra l'altro potrai scegliere tra tre modalità di cancellazione del rumore in base alle tue esigenze: quella Mezzi riduce al minimo il rumore del motore degli aerei, quella Esterni riduce il rumore di traffico e vento, e quella Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo.

L'autonomia è un altro fiore all'occhiello delle cuffie in quanto offrono fino a 40 ore di riproduzione no-stop con la cancellazione del rumore attiva, e fino a 60 ore con la modalità standard.

Oggi le Cuffie Bluetooth Soundcore by Anker Q30 sono disponibili su Amazon a soli 52 euro grazie ad uno sconto del 13% ed un coupon aggiuntivo del 25% da applicare al momento dell'ordine.

