Cuffie bluetooth OPPO ad un vero PREZZACCIO con lo sconto Amazon

OPPO è un'azienda che ha conquistato la fiducia degli utenti grazie alla realizzazione di dispositivi all'avanguardia proposti a prezzi accessibili

Cuffie bluetooth OPPO

Gli OPPO Enco Buds 2 sono auricolari senza fili progettati per offrire un'esperienza audio premium e versatile. Disponibili nel colore bianco, presentano un fattore di forma in-ear che assicura una perfetta aderenza e comfort durante l'uso.

Grazie alla tecnologia di connettività Bluetooth, questi auricolari offrono una connessione stabile e senza fili con il tuo dispositivo audio. La presenza di un microfono incluso consente chiamate chiare e cristalline, anche in ambienti rumorosi, grazie all'innovativo algoritmo di cancellazione del rumore di fondo.

Dotati di driver da 10mm placcati in titanio e una struttura acustica innovativa, gli Enco Buds 2 garantiscono una riproduzione del suono eccellente, con dettagli cristallini, bassi immersivi e profondi, adattandosi automaticamente a ogni genere musicale. L'ergonomia è un'altra caratteristica fondamentale di questi auricolari, con un peso di soli 4g per ogni auricolare, che li rende estremamente leggeri e confortevoli anche per utilizzi prolungati.

La batteria di lunga durata offre fino a 28 ore di ascolto, con un'autonomia di 16 ore di conversazione durante le chiamate. Inoltre, gli Enco Buds 2 sono dotati di protezione IPX4, rendendoli resistenti al sudore e agli spruzzi d'acqua, ideali per l'uso durante gli allenamenti sportivi o in giornate piovose.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un mega sconto del 43% sulle cuffie bluetooth OPPO che vengono vendute a 19,99€. Grande occasione!

