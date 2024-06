Crittografia a curva ellittica: il futuro della sicurezza nelle VPN

Sicurezza e privacy non bastano mai: per questo motivo è importante affidarsi a una VPN, sfruttando così un accesso a Internet davvero senza limiti e con strumenti avanzati di protezione, come la crittografia del traffico dati che protegge le proprie informazioni nello scambio di dati tra il dispositivo da cui si accede alla connessione e i vari server. Per il futuro della sicurezza nelle VPN,sarà la crittografia a curva ellittica a ricoprire un ruolo fondamentale.

Crittografia a curva ellittica: essenziale per una VPN sicura

Uno dei sistemi più importanti per ottenere il massimo della sicurezza con una VPN (e non solo) è rappresentato dalla crittografia a curva ellittica. Si tratta di una particolare forma di crittografia a chiave pubblica che segue le regole matematiche delle curve ellittiche Tale meccanismo, detto anche ECC, consente di massimizzare la sicurezza sfruttando un algoritmo di crittografia avanzato e sicuro.

Le VPN del futuro utilizzeranno sempre di più questo sistema per offrire un livello di sicurezza sempre più elevato ai propri utenti, che potranno, quindi, accedere a Internet senza il rischio di tracciamento. Già oggi, però, la crittografia a curva ellittica è una realtà del settore delle VPN e, quindi, una risorsa per gli utenti. .

Per poter utilizzare una VPN davvero sicura oggi è possibile puntare su NordVPN. Il servizio è proposto con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso di 30 giorni, e garantisce una crittografia del traffico dati e una connessione senza limiti di banda. Per accedere all'offerta basta visitare il sito di NordVPN.

Connessione protetta dalla crittografia con NordVPN

NordVPN è la VPN di riferimento in questo momento, garantendo una connessione sicura e senza tracciamento. Il servizio si caratterizza per:

una connessione senza limiti di banda

la crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo la possibilità di utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea

Con l'offerta in corso, NordVPN costa 3,39 euro al mese. La promozione riguarda il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.