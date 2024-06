Nel mondo frenetico e pieno di insidie di Internet, scegliere una VPN sicura è diventato fondamentale. I criteri essenziali sono vari e complessi, ma non temete: siamo qui per parlarvene. Senza dover per forza laurearvi in scienze informatiche, ecco alcune dritte per non farvi ingannare dall'ennesimo provider di VPN che fa promesse di sicurezza e anonimato, ma in realtà vende i vostri dati al primo che passa.

VPN sicura: ecco i criteri per sceglierla

Prima di tutto, dobbiamo considerare la politica di registrazione del provider. Se la VPN tiene traccia delle vostre attività online, è un problema. In secondo luogo, la sicurezza del software. Algoritmi obsoleti e vulnerabilità come se piovessero, non fanno altro che rendere la vostra connessione molto meno sicura rispetto a non usare proprio una VPN. Anche la velocità è un fattore importante: cosa ve ne fate di una connessione sicura se vi fa rimpiangere i tempi andati del modem 56k?

Continuiamo con l'importanza della compatibilità multi-dispositivo. Una buona VPN deve proteggere tutti i vostri dispositivi, non solo il vostro adorato laptop. E non dimentichiamoci dei server: più sono distribuiti in tutto il mondo, meglio è. Che senso ha avere una VPN se i suoi server sono concentrati in un paio di paesi?

Per concludere, andiamo al sodo: conviene affidarsi a un nome conosciuto e consolidato sul mercato delle VPN. E qui che entra in gioco NordVPN. Con la sua attuale offerta, vi potrete abbonare con lo sconto del 71% sul piano biennale. Inoltre, otterrete anche 2 mesi extra gratis e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Ricordate sempre i criteri essenziali per scegliere una VPN sicura e fate la scelta giusta per proteggere la vostra navigazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.