Criptovalute: accusato pastore americano, truffa da 5,9 milioni $

Un pastore di una chiesa a Pasco, nello stato di Washington, è stato accusato di frode per aver orchestrato uno schema truffaldino legato alle criptovalute, che tra il 2021 e il 2023 ha sottratto milioni di dollari a investitori ignari.

Francier Obando Pinillo, 51 anni, avrebbe sfruttato la sua posizione per convincere membri della sua congregazione e altre persone a investire in un progetto chiamato "Solano Fi", descritto come un’opportunità garantita e priva di rischi. Pinillo sosteneva che l’idea fosse nata da un sogno che gli era apparso, rafforzando la fiducia nei suoi confronti.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Pinillo ha creato una pagina Facebook e un gruppo Telegram chiamato "Multimillionarios SolanoFi", che contava 1.500 membri, per attirare ulteriori investitori al di fuori del suo contesto religioso. Prometteva rendimenti mensili incredibilmente alti, pari al 34,9%, senza alcuna possibilità di perdita.

Come venivano gestiti i fondi?

I fondi venivano trasferiti in portafogli di criptovalute controllati da lui stesso e poi utilizzati per spese personali. Gli investitori avevano accesso a un’applicazione web, apparentemente professionale, per monitorare i propri investimenti. Tuttavia, i saldi e i profitti mostrati dall’app erano del tutto falsi. Pinillo incentivava le vittime a reclutare nuovi investitori, offrendo bonus per espandere ulteriormente la rete di persone truffate.

Quando gli investitori tentavano di ritirare i fondi, le transazioni venivano bloccate. Pinillo giustificava i problemi citando difficoltà tecniche o condizioni sfavorevoli del mercato delle criptovalute. In totale, si stima che almeno 1.500 persone negli Stati Uniti siano cadute vittima dello schema, subendo perdite complessive di circa 5,9 milioni di dollari.

Tra le vittime vi erano anche molti membri della sua congregazione. Ora, Pinillo è sotto accusa per 26 capi di imputazione legati alla frode e rischia fino a 20 anni di carcere. Questo caso mette in luce i pericoli legati alla crescente popolarità delle criptovalute e sottolinea l’importanza di essere prudenti e scettici di fronte a promesse di guadagni facili e sicuri.