Crédit Agricole ti regala 250€ di buoni Amazon: come richiederli

È il momento migliore per passare a Crédit Agricole: i nuovi utenti che aprono un conto e richiedono la Carta Visa in fase di registrazione, potranno ottenere ben 50 euro di buoni regalo Amazon completamente gratuiti. In più, utilizzandola per i propri acquisti, è possibile ricevere in cashback altri 200 euro in buoni regalo Amazon. Ecco come funziona la promozione.

Come ottenere buoni regalo Amazon gratis

Crédit Agricole è un gruppo bancario solido e affermato in tutto il mondo, con oltre 51 milioni di utenti distribuiti in ben 47 Paesi. È l'opzione perfetta per i giovani: se hai meno di 35 anni, infatti, potrai goderti il tuo conto 100% online senza alcun canone mensile. Potrai ottenere canone gratuito anche se scegli di investire con Crédit Agricole (fino al 3,25% di interesse annuo lordo per dodici mesi), oppure - semplicemente - ogni nuovo utente ne ricevere sei gratuiti di default.

I titolari di un conto che lo richiedono riceveranno una carta di debito Visa senza canone per i primi due anni. Potrai utilizzarla per pagamenti online, negli esercizi commerciali fisici e tramite Wallet come Google Pay e Apple Pay. La carta può essere bloccata in qualsiasi momento tramite l'applicazione ed è possibile impostare limiti di spesa personalizzati.

L'applicazione, anch'essa gratuita, ti permette di gestire in semplicità ogni aspetto del tuo conto, inclusa la carta di debito e le operazioni bancarie del conto corrente digitale, come bonifici SEPA che sono gratuiti se inviati online e bollettini.

Ricevere il tuo cashback sotto forma di buoni regalo Amazon è semplicissimo. Tutto ciò che dovrai fare è aprire il tuo conto entro la fine di luglio inserendo il codice promozionale "VISA" nel form di apertura conto e sottoscrivere la carta Crédit Agricole Visa entro fine settembre per avere 50 euro in buoni regalo Amazon.

Ulteriori 200 euro, sempre in buoni regalo Amazon, possono essere richiesti se scegli di utilizzare la carta per i tuoi acquisti. Riceverai 25 euro se spendi 250 euro, oppure 50 euro se la spesa è di 500 euro. Spendine almeno 1.000 per avere un buono regalo da 100 euro. Altri 150 euro se la spesa ammonta a 1.500 euro e, infine, per ottenere l'agognato buono da 200 euro, dovrai spenderne almeno 2.000. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro sessanta giorni dall'apertura del conto.

Apri subito il tuo conto Crédit Agricole per partecipare alla promozione: hai l'opportunità di ottenere ben 250 euro in buoni regalo Amazon da utilizzare come meglio preferisci sulla piattaforma di e-commerce.

