Crédit Agricole è la banca che attualmente premia i suoi nuovi correntisti che decidono di aprire un conto con buoni Amazon del valore massimo di 150 euro. CA Bank oltre ad essere una delle più solide è anche l'istituto di credito che più viene consigliato dai suoi clienti. BVA Doxa ha infatti chiesto ad oltre 3.000 titolari di conto corrente di raccontare la loro esperienza bancaria.

L'indagine è stata svolta in varie Regioni italiane, nello specifico, stiamo parlando degli abitanti residenti in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia. Oltre all'ex FriulAdria, le banche coinvolte sono state Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, BNL - BNP Paribas e Credem.

Vediamo ora cosa comprende l'esclusiva offerta attualmente disponibile per tutto il mese di Febbraio 2024.

Crédit Agricole con Buoni Amazon: i dettagli

Oltre al montepremi che può arrivare fino a 150 euro in Voucher Amazon, Crédit Agricole, offre ai suoi nuovi clienti che aprono il conto corrente ONLINE entro il 29 Febbraio 2024 un 4% annuo lordo su ciò che viene messo nel conto deposito per 9 mesi. Grazie a questa promozione, i tuoi risparmi che decidi di vincolare prendono valore grazie agli interessi.

Dunque, con il trasferimento del conto corrente presso CA Bank oppure con l'apertura di un nuovo conto, potrete usufruire della promozione che in pratica vi offrirà il canone a zero euro per ben 2 anni. Inoltre, inserendo il codice promozionale "VISA" all'apertura e scegliendo la carta di debito Crédit Agricole Visa avrete diritto ad accedere all'iniziativa relativa ai buoni Amazon.

L'offerta segue una meccanica di spesa ben precisa. I primi 50€ li sbloccherete con una spesa totale compresa tra i 500€ e i 999 euro. I successivi 100 euro, invece, verranno garantiti con transazioni pari o superiori a 1000€.

