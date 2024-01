Credit Agricole PROMO: conto a 0€ e 150 euro in Buoni Amazon

Credit Agricole insieme ad altre banche offre una soluzione a canone zero con una PROMO esclusiva. Infatti, entro se apri il conto corrente entro il 29 Febbraio 2024, puoi ottenere Buoni Amazon per un valore massimo di 150 euro.

Puoi decidere di aprire un nuovo conto oppure migrare il tuo esistente verso Credit Agricole. Il servizio di trasferimento conto è completamente gratuito e puoi portare in CA Bank tutti i tuoi bonifici ricorrenti, bonifici in entrata, utenze (SDD) e saldo. Con l'aiuto di un consulente in filiale puoi apporre una firma per il trasferimento del conto corrente contestualmente all'apertura del nuovo.

Credit Agricole PROMO: i dettagli

Per ricevere i Buoni Amazon è necessario richiedere la carta di debito VISA ed effettuare una prima transazione del valore compreso tra i 500 e i 999,99 euro per il primo coupon da 50 euro, il secondo, invece prevede una spesa uguale o superiore ai 1000€. In questo modo, potrai ricevere i 150 euro in Buoni Amazon della promozione.

La carta di debito con circuito VISA è gratuita per due anni ed è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay mezzi di pagamento facili, sicuri e riservati. Con il conto corrente di Credit Agricole hai anche incluso gratuitamente il conto deposito con il 4% annuo lordo per 9 mesi solo se lo sottoscrivi entro la fine di questo mese. Puoi gestire i tuoi pagamenti ed operazioni direttamente da app.

Inoltre, con Credit Agricole hai anche prelievi gratuiti senza alcun limite presso tutti gli ATM del Gruppo e bonifici online gratuiti in area SEPA.

Costi ed altro

La banca in questione non ha costi fissi per l'apertura e gestione del conto. Per aderire alla promozione dei Buoni Amazon è necessario aprire il conto ONLINE entro il 29 Febbraio 2024.

