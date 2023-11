Crédit Agricole lancia la nuova offerta under 35 con carta a canone zero

NEXT by Crédit Agricole è un'innovativa offerta progettata appositamente per gli under 35 che offre una serie di vantaggi straordinari, tra cui una carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per due anni, un consulente dedicato, sicurezza totale e una gestione semplice direttamente dall'app.

Una carta e un conto che puoi gestire dall'app

Uno dei punti di forza di NEXT è la sua carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per i primi due anni. Questo significa che i giovani possono iniziare a gestire il loro denaro senza preoccuparsi dei costi di mantenimento. La carta offre massima usabilità. Puoi utilizzarla per effettuare pagamenti online e nei negozi, sia in Italia che all'estero. Inoltre, è compatibile con i principali servizi di pagamento digitale come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Grazie all'applicazione, hai il controllo totale. Puoi "metterla in pausa" digitalmente con un solo clic, rendendo impossibile l'uso non autorizzato. Inoltre è possibile modificare facilmente i limiti di spesa, attivare la carta per i pagamenti online e all'estero, visualizzare il PIN dall'app o dall'home banking ovunque tu sia.

Crédit Agricole offre una rete di filiali e un consulente dedicato che sono sempre a tua disposizione. Puoi attivare una chat con un operatore direttamente dall'app, consultare le FAQ e trovare tutti i numeri utili. Con NEXT, hai accesso a una gamma di prodotti finanziari che crescono con te e credono nel tuo futuro. Non a caso, Crédit Agricole è uno dei gruppi bancari più solidi al mondo, con una presenza in 47 paesi.

In conclusione, NEXT by Crédit Agricole si rivela un'offerta imperdibile per i giovani under 35 grazie alla carta di debito a canone zero per due anni, massima usabilità, sicurezza totale, gestione semplificata dall'app e un consulente dedicato, tutto incluso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.