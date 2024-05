Crédit Agricole: fino a 100€ in Buoni Amazon e canone zero

Crédit Agricole offre un conto online con un'ampia gamma di servizi e vantaggi, che si distingue per la sua flessibilità e convenienza.

Zero Canone per i primi 9 mesi

Aprendo il conto online Crédit Agricole, si beneficia di un canone di tenuta conto gratuito per i primi 9 mesi. Successivamente, il canone può essere azzerato se si è under 35, se si accredita lo stipendio o la pensione.

Fino a 100€ in Buoni Regalo utilizzando la Carta Debit Visa

Aprendo il conto entro il 30 maggio e utilizzando il codice promozionale "VISA", è possibile ricevere fino a 100€ in buoni regalo utilizzando la Carta Debit Visa.

La Carta Debit Visa di Crédit Agricole è a canone zero per i primi due anni. Questa carta è ideale per pagamenti online e in negozio, ed è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Offre massima sicurezza, permettendo di bloccarla o metterla "in pausa" direttamente dall'App in caso di furto o smarrimento. Inoltre è possibile richiedere carte di credito e prepagate.

Consulente personale in filiale e a distanza

Il conto online Crédit Agricole include il supporto di un consulente personale, disponibile sia in filiale che a distanza. Questo servizio consente ai clienti di ricevere consulenze personalizzate e gestire le proposte di investimento comodamente dall'App Crédit Agricole o dall'Home Banking.

Gestione tramite App

L'App Crédit Agricole consente di gestire tutte le operazioni bancarie comodamente dal proprio smartphone. È possibile fissare appuntamenti, richiedere prodotti e quotazioni, ricevere notifiche istantanee e pagare in tempo reale senza conoscere l'IBAN del destinatario.

Conto Deposito: Fino al 4% di interesse annuale

Per chi desidera vincolare i propri risparmi, Crédit Agricole offre un Conto Deposito con interessi annui lordi del 4% per vincoli di 3 mesi e del 3,75% per vincoli di 6 mesi.

Per conoscere l'offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.