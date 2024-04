Crédit Agricole Conto: Zero Canone per 9 mesi

Crédit Agricole offre diverse opzioni per chi è alla ricerca di un conto corrente online con canone azzerato per 9 mesi, azzerabile completamente accreditando la pensione o il proprio stipendio grazie ad una promozione disponibile ONLINE.

Crédit Agricole Conto: i dettagli

Crédit Agricole ha introdotto un'interessante offerta per i nuovi clienti che desiderano aprire un Conto Online. Per le nuove richieste pervenute entro il 30 Giugno 2024, il canone mensile previsto è pari a 0 euro. Questa promozione rappresenta un'ottima opportunità per coloro che cercano un conto corrente senza spese fisse mensili.

Inoltre, per i giovani fino ai 35 anni, Crédit Agricole ha lanciato un'offerta speciale che consente loro di mantenere il canone del conto corrente azzerato fino al compimento dei 35 anni di età. Questa iniziativa rappresenta un vantaggio significativo per i giovani che desiderano gestire le proprie finanze senza dover sostenere costi fissi mensili per il conto corrente. Inoltre, c'è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon invitando amici ad aprire il conto.

Tra le agevolazioni proposte da Crédit Agricole, vi è anche la possibilità di ottenere una carta di debito Visa a canone zero per 2 anni. Questa carta offre la comodità e la flessibilità di effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro. Inoltre, è possibile collegare la carta di debito a servizi come GPay o Apple Pay, ampliando ulteriormente le opzioni di pagamento disponibili. Questa iniziativa mira a fornire ai clienti un'esperienza di pagamento moderna e conveniente.

Costi ed altro

In conclusione, Crédit Agricole offre diverse opportunità per coloro che desiderano aprire un conto corrente online senza canone per i primi 9 mesi o con canone azzerabile attraverso l'accredito della pensione o il proprio stipendio. Le offerte attuali rappresentano vantaggi significativi per i nuovi clienti e per i giovani fino ai 35 anni.

