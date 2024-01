Crédit Agricole: conto gratis e fino a 150€ in Buoni Amazon

Crédit Agricole è una delle banche più solide attualmente presenti nel nostro Paese. In questi giorni, è disponibile una promozione che vi permette di aprire il vostro conto corrente gratuito con un conto deposito incluso che prevede il 4% annuo sulle somme vincolate a 9 mesi. Quest'iniziativa è valida solo se richiedi l'apertura entro il 31 Gennaio 2024.

Inoltre, fino al 29 Febbraio 2024 puoi avere 50 euro in Buoni Amazon alla prima spesa con la carta di debito VISA ed ulteriori 100 euro massimi utilizzando la carta sia ONLINE che nei negozi fisici.

Crédit Agricole: i dettagli

Con questo conto hai a disposizione un consulente dedicato che ti seguirà anche a distanza per gestire al meglio i tuoi investimenti. Il conto corrente viene appoggiato ad una filiale ma l'operatività è completamente ONLINE. Puoi aprirlo direttamente sul sito in 5 minuti oppure recandoti in una filiale del gruppo.

Con la soluzione 100% ONLINE di CA Bank hai a disposizione:

Prelievo di denaro senza limiti e senza commissioni presso gli ATM del Gruppo.

di denaro senza limiti e senza commissioni presso gli ATM del Gruppo. Una carta di debito a tua scelta tra la Crédit Agricole BANCOMAT o la Crédit Agricole Visa .

o la . Il servizio di Home Banking Privati gratuito.

gratuito. Bonifici tramite App senza commissioni.

tramite App senza commissioni. Servizio di addebito RID anch'esso gratuito.

La carta di debito VISA è inclusa per due anni ed è compatibile con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Inoltre, grazie all'applicazione, disponibile sia per Android che per iOS, puoi richiedere un appuntamento col tuo consulente dedicato senza dover aspettare in Filiale.

Costi ed altro

CA Bank è una delle realtà più affidabili in tutto il Mondo grazie al suo parco clienti di oltre 50 milioni in 47 Paesi. Insomma, di Crédit Agricole ti puoi fidare ad occhi chiusi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.