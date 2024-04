Crédit Agricole Canone 0: il conto che ti premia con 250 euro in Buoni Regalo

Il conto a Canone 0 di Crédit Agricole sta proponendo una promozione veramente allettante che riserva ai propri clienti la possibilità di ricevere Buoni Regalo Amazon del valore fino a 250€. Quest'opportunità è limitata nel tempo e rappresenta un'occasione da non lasciarsi scappare per ottenere una marea di vantaggi.

Crédit Agricole Canone 0: i dettagli

Per accedere a questa promozione, ci sono diversi passaggi necessari da seguire. Prima di tutto, è indispensabile aprire un conto con Crédit Agricole disponibile in promozione con Canone 0 per i primi 9 mesi. Il canone mensile rimane gratuito per i clienti sotto i 35 anni o per chi accredita il proprio stipendio o pensione. In aggiunta, aprire un conto deposito nei tempi previsti offre un tasso d'interesse annuo lordo del 3,8% per i primi 6 mesi.

Subito dopo l'apertura del conto, verrà fornito un codice promozionale per l'adesione alla Carta Debit Visa, che consente di ricevere buoni regalo fino a 100€. Inoltre, è possibile accumulare altri buoni invitando gli amici ad aprire un conto online con Crédit Agricole, utilizzando il proprio codice promozionale. Per ogni amico che aderirà, sarà possibile ottenere un Buono Regalo da 25€, con un massimo di 6 amici, per un totale di 150€.

I titolari della Carta di Debit Visa di Crédit Agricole potranno anche godere di esclusivi vantaggi, come l'utilizzo per pagamenti online con smartphone come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, oltre a un'elevata sicurezza con la possibilità di sospendere o bloccare la carta in caso di furto, e la gestione completa tramite l'app per modificare i limiti di spesa e consultare il PIN in qualsiasi momento tramite App o Home Banking.

Costi ed altro

Il conto a zero spese di Crédit Agricole non ha alcun costo di apertura e la promo che omaggia i suoi nuovi clienti è valida ancora per poche settimane.

