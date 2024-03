Credit Agricole: apri il tuo conto a canone ZERO e ottieni fino a 250€ in buono Amazon

Se stai cercando un conto corrente che offra vantaggi senza costi aggiuntivi, Credit Agricole ha la soluzione per te. Entro il 28 marzo, puoi aprire un conto online a canone zero e godere di una serie di benefici esclusivi. Con il conto deposito, viene garantito un tasso di interesse annuo lordo del 3,8% per 9 mesi, offrendoti ottime opportunità di risparmio.

Inoltre, per coloro che aprono il conto online entro il 30 aprile e sottoscrivono la Carta Debit Visa, c'è la possibilità di ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it utilizzando il codice promozionale "VISA". E non finisce qui: se inviti 6 amici, puoi ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it, con 25€ per ogni amico che si unisce alla famiglia bancaria di Credit Agricole.

L'app è molto intuitiva. Puoi fissare appuntamenti in filiale, richiedere prodotti e ricevere notifiche istantanee sui movimenti del tuo conto. La tua carta di debito Visa offre massima usabilità e sicurezza totale, con la possibilità di metterla "in pausa" o modificarne i limiti di spesa direttamente dall'app.

Infine, puoi contare su un consulente dedicato per ogni tua esigenza finanziaria, sia in filiale che a distanza. Crédit Agricole è stata premiata dai propri clienti come la prima scelta tra le banche e fa parte di uno dei Gruppi bancari più solidi al mondo, con una presenza globale che si estende in 47 paesi.

Fino al 28 marzo è possibile aprire un conto corrente con Credit Agricole a canone zero ottenendo fino a 250€ di buono Amazon.