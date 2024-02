Credem Banca per te fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon

Credem Banca è tra i conti correnti ONLINE più completo e funzionale che premia i suoi clienti che ti premia se presenti un amico. Grazie alla promozione puoi ottenere fino a 250€ inviando un massimo di dieci amici ad aprire un conto Credem. Per ogni amico, infatti, ricevi un buono Amazon.it da 25€ se attiverà altri due prodotti o servizi oltre al conto corrente e all'Internet Banking.

Inoltre, gli amici presentati riceveranno a loro volta tale voucher da 25 euro. Se l'età anagrafica del nuovo cliente è compresa tra 18 anni e 29 anni, questo premio raddoppia.

Credem Banca: i dettagli del conto corrente ONLINE

Con Credem hai a disposizione un conto corrente a canone zero tramite Internet con la possibilità di avere un team di consulenti a tua completa disposizione. In aggiunta, troviamo anche una carta di debito internazionale senza alcun costo per il primo anno e poi 1,50€ al mese necessaria per fare acquisti ONLINE sia in Italia che fuori anche utilizzando servizi mobile come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, ecc. Con questa carta di debito puoi prelevare presso qualsiasi sportello ATM senza commissioni.

Inoltre, con Credem Link hai anche disponibile la Credemcard, una carta di debito PagoBancomat abilitata anche al sistema di pagamento FastPay. Anche in questo caso si tratta di una carta a canone zero.

Anche Credem, come la maggior parte di banche evolute, ti offre la possibilità di aprire il tuo nuovo conto corrente in maniera super veloce. Puoi infatti richiedere l'apertura del conto anche tramite spid. Inoltre, per te c'è la possibilità di aprire un conto deposito con un interesse del 4% lordo annuo fino a 5.000 euro sui tuoi risparmi vincolati a 12 mesi.

