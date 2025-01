Crea un e-commerce con SuperSite Professional, il sitebuilder di Aruba

Realizzare un e-commerce non è facile. Non lo è dal punto di vista tecnico dello sviluppo né da quello della promozione e dell’aggiornamento. Farlo con SuperSite Professional di Aruba Hosting può diventare molto più semplice. SuperSite Professional è il piano che include il sitebuilder di Aruba con una piattaforma facile e intuitiva con la quale realizzare qualsiasi progetto online, anche un e-commerce di successo.

Le migliori funzionalità per gli store online

Il principale aspetto interessante di SuperSite Professional di Aruba è quello di semplificare al massimo lo sviluppo di un progetto digitale. Per farlo Aruba mette a disposizione un sitebuilder con un editor estremamente intuitivo con il quale creare un sito web o un e-commerce andando poi a intervenire su ogni elemento grafico, di design e testuale in esso presente.

La procedura di creazione è molto semplice e inizia con la scelta e la registrazione del dominio, passando per la creazione dell’e-commerce andando poi a metterlo online, gestirlo e continuare ad aggiornarlo con i nuovi prodotti. In tutte queste fasi SuperSite Professional di Aruba interviene mettendo a disposizione i migliori strumenti e tecnologie di intelligenza artificiale.

Una volta registrato il dominio, infatti, i tool AI consentono di scegliere tra i vari modelli e template professionali andando poi a personalizzarli secondo le specifiche esigenze. A seconda del tipo di e-commerce che si sta realizzando, si ha accesso alle migliori funzionalità dedicate: creare il menu e ricevere prenotazioni per i ristoranti, vendere prodotti in tutto il mondo, organizzare gli appuntamenti con i clienti o gestire le varie attività.

Per iniziare è sufficiente acquistare il piano SuperSite Professional che include il dominio con certificato SSL, la gestione delle prenotazioni, l’assistente virtuale, 5 caselle mail personalizzate, il sito multilingua e, ancora, la gestione delle fatture e la possibilità di definire coupon, codici promozionali e organizzare spedizioni, magazzini, cataloghi e accettare qualsiasi metodo di pagamento. Per un anno il prezzo del piano SuperSite Professional è in offerta a partire da 17,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.