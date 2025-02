Craft lancia l’AI offline su iPhone: una svolta per privacy e velocità

Craft, l'app per la creazione di documenti che ha già integrato la potente intelligenza artificiale di ChatGPT, ha appena rilasciato un'innovativa funzionalità che promette di trasformare l'uso dell'AI sugli iPhone. Grazie a un nuovo aggiornamento, gli utenti ora possono scaricare e utilizzare modelli di AI direttamente sui propri dispositivi, senza bisogno di connessione a internet.

Al momento, è disponibile il modello R1 di DeepSeek, che, pur essendo più compatto rispetto alle sue versioni online, garantisce ottime prestazioni anche in modalità offline. Questa novità rappresenta un passo importante verso una maggiore indipendenza digitale, permettendo agli utenti di beneficiare delle potenzialità dell'intelligenza artificiale senza doversi preoccupare di inviare dati a server esterni.

Uno dei principali vantaggi di questa innovazione riguarda la privacy: i dati sensibili non vengono trasferiti ai server, ma rimangono esclusivamente sul dispositivo, riducendo così i rischi di esposizione. Inoltre, l'assenza di connessione a internet non influisce più sull'accesso all'AI, permettendo di sfruttare i modelli anche quando non si è connessi alla rete. Questo porta a un notevole incremento della velocità, poiché l'elaborazione delle informazioni avviene direttamente sul dispositivo, eliminando i ritardi dovuti al trasferimento dei dati verso i server.

Craft vuole integrare modelli di altre realtà

Craft ha anche in programma di integrare modelli sviluppati da altre realtà, come quelli di Meta, con particolare attenzione al modello LLaMa. Questi modelli, oltre a garantire un'esperienza ancora più fluida e veloce, saranno caratterizzati da dimensioni contenute, ottimizzando ulteriormente l'efficienza.

L'azienda ha paragonato l'uso dei modelli locali a quello di un'auto elettrica: perfetta per spostamenti brevi e per l’uso quotidiano, ma meno indicata per lunghe distanze. Con questa nuova funzionalità, Craft non solo migliora l'esperienza degli utenti, ma apre anche la porta a una nuova era di intelligenza artificiale più accessibile e rispettosa della privacy.

In futuro, Craft prevede di combinare i modelli locali con quelli basati su cloud, dando agli utenti la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze, offrendo una flessibilità senza precedenti nell'utilizzo dell'AI sui dispositivi mobili.