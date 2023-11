COUPON da 200€ per il MINI PC DEFINITIVO: offerta folle

Un mini PC è un computer di dimensioni ridotte che incorpora tutte le funzionalità di un tradizionale desktop in uno spazio compatto. Oggi su Amazon è presente un coupon di 200€ di sconto sul Mini PC ACEMAGICIAN, prezzo finale 379,99€.

Un coupon incredibile per un Mini PC imperdibile

Il mini PC AM06PRO offre prestazioni elevate grazie al processore AMD R7 5700U con architettura ZEN3+, 6 core e 12 thread. Con una frequenza turbo che può raggiungere i 4,4 GHz, questo mini PC è progettato per migliorare in modo efficace la capacità multitasking, supportando un'esperienza fluida nell'esecuzione di diversi programmi contemporaneamente.

La cache L3 da 16 MB contribuisce a gestire senza problemi molteplici attività, consentendo un funzionamento stabile e efficiente a un consumo energetico inferiore grazie al processo a 7 nm. Con una memoria DDR4 ad alta frequenza da 32 GB (2 x 16 GB), il mini PC offre una velocità di risposta eccezionale. Il design della memoria a doppio canale supporta l'aggiornamento a 64 GB (2 x 32 GB), garantendo una risposta rapida anche durante attività ad alta frequenza.

La memoria di massa è gestita da un SSD NVMe integrato da 512 GB, garantendo una gestione efficiente di applicazioni e file di grandi dimensioni. La possibilità di espansione SSD/HHD fino a 2TB assicura uno spazio su disco ampio per salvare file di dati di grandi dimensioni, materiali massicci e video.

Per una dissipazione efficiente del calore, il mini PC è dotato di ventole intelligenti e tubi in rame di raffreddamento. La tecnologia AMD SenseMI regola il processore in tempo reale, assicurando che sia sempre nelle migliori condizioni operative.

Su Amazon oggi è presente un coupon applicabile da 200€ di sconto per il Mini PC ACEMAGICIAN, prezzo finale 379,99€.

