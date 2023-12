COUPON DA 100€ DI SCONTO sul potentissimo Mini PC da 16GB di RAM

Il Teclast N20 Pro è un mini PC potente e compatto alimentato dall'ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, che offre prestazioni notevolmente migliorate fino a 3,4 GHz. Questo lo rende ideale per una varietà di attività, tra cui home office, navigazione web 4K, gaming desktop, fotoritocco e riproduzione di video multimediali.

Con una configurazione di 16GB di RAM e un SSD M.2 NVMe da 512GB offre ampio spazio di archiviazione e la possibilità di espansione, garantendo un ambiente di lavoro efficiente. Le dimensioni compatte lo rendono facilmente adattabile a spazi di lavoro affollati, mentre il supporto VESA consente di appenderlo dietro un monitor.

Il mini PC supporta la risoluzione 4K UHD grazie alla grafica Intel UHD con 16 unità di esecuzione, e offre molteplici opzioni di connettività, tra cui due porte HDMI, due USB 2.0, due USB 3.0, una porta full Type C, una porta Ethernet RJ45, e una porta per cuffie da 3,5 mm. Supporta anche Wi-Fi ac a doppia banda e Bluetooth 5.0.

Per garantire un funzionamento silenzioso e un raffreddamento efficiente è dotato di una ventola silenziosa da 15W TDP all'interno di un case monoblocco in lega di alluminio. Questa soluzione di raffreddamento assicura una dissipazione del calore efficace, contribuendo alla longevità del prodotto in un ambiente silenzioso.

Per risparmiare 100€ su questo Mini PC basterà applicare il coupon sotto la prima descrizione del prodotto e così facendo potrà essere acquistato a 179,99€. Un'offerta unica da non lasciarsi scappare per nessuna ragione!