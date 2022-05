Cos'è Marketing Privacy Planner Google e come funziona?

Parola d’ordine di oggi: marketing privacy planner. Di cosa si tratterà? Ecco, è proprio Google a darci questa comunicazione importante che riguarda lo sviluppo di un piano di privacy per il marketing. Professionisti, aziende e imprese, finalmente, dal 18 maggio 2022, potranno sviluppare un piano privacy marketing sui dati degli utenti che funziona.

I dati sono sempre stati il punto forte di ogni strategia, il lato della privacy è una debolezza, questo si sa. Per questo motivo, proprio il motore di ricerca Google lavora su un’ottimizzazione dei processi. Dove? In Italia! Il progetto è stato realizzato da un team italiano. Il marketing privacy planner supporterà totalmente la creazione di un piano di privacy per il marketing interamente dedicato agli utenti: il centro di ogni strategia.

Che cos’è il marketing privacy planner di Google?

Tre parole che comprendono una forte evoluzione digitale sulla strategia dei dati: marketing privacy planner. Che cos’è e come funziona? È una grande novità lanciata proprio pochi giorni fa dal motore di ricerca Google: si tratta di un progetto italiano in grado di dare supporto ai professionisti del settore marketing. Nello specifico, si presenta come uno strumento di Google, ideato in Italia e sviluppato per imprese e aziende.

Lo scopo del Marketing Privacy Planner è quello di poter supportare la progettazione di un format di alto livello sulla privacy degli utenti a scopo di marketing. Sviluppare e ideare il tuo sarà facile, veloce e intuitivo. Utile per la strategia digitale, la gestione dei dati dei clienti, dell’azienda e per comprendere le soluzioni inerenti alla pubblicità online di Google. Cos’è la privacy nel marketing? Oggi è fondamentale per la fiducia degli utenti!

Come usare il Marketing Privacy Planner

Marketing Privacy Planner è veramente facile da usare. Come? Ecco quello che devi sapere per usarlo. La strategia sui dati sarà ottimizzata al massimo in modo da riuscire a dare fiducia agli utenti interessati.

Sono solamente 3 gli step da seguire per utilizzare il Marketing Privacy Planner:

1. Scegliere il percorso più adatto legato alla realtà di lavoro

2. Decidere di rispondere alle domande sulla strategia di digital marketing

3. Gestire i dati aziendali e dei clienti

Dopodiché sarà sufficiente rispondere a delle domande relative a 3 sezioni:

Collezione

Misurazione

Attivazione

Inoltre, si potranno approfondire concetti durante il percorso. Per finire, dopo aver compilato il questionario, comparirà il livello attuale. Sono 4 quelli disponibili: esplorazione, avviamento, validazione e consolidamento.

Come sono identificati? La relazione avviene attraverso la media delle risposte date. Per di più, si può scaricare il report completo e avere dei consigli personalizzati. Questi ultimi vengono attivati mediante lo strumento di Google advertising. Un vero trionfo!

I vantaggi del Marketing Privacy Planner Google

La finalità è quella di rendere il web un posto accessibile e utile per tutti gli utenti, ecco perché questa soluzione per l’advertising di Google è un concetto chiave fondamentale che gioca un ruolo importante. Difatti, la pubblicità online, grazie allo strumento marketing privacy planner, tutelerà il pubblico e si farà più attenzione alla privacy di tutte le persone che navigano su internet e che prestano interesse verso le pubblicità. Stiamo parlando di enormi vantaggi sui risultati delle Google Advertising.

Da due anni a questa parte, si è notata una accelerazione dell’utilizzo dei tools digitali. Da sottolineare che più della metà della popolazione è presente online. L’obiettivo è di realizzare un ambiente sano e sicuro per tutti: dai più grandi ai più piccini.

Et voilà, Google introduce il progetto pilota marketing privacy planner, disponibile nel mercato italiano in anteprima assoluta. Individuare le soluzioni migliori per le pubblicità online più adatte alle esigenze e aiutare le aziende a progettare una strategia di privacy digitale sono le finalità dello strumento: un super vantaggio!

Perché la privacy online è importante?

La ricerca sui clienti e sulle aspettative portata avanti da Ipsos in Europa lo scorso anno, ha dato dei risultati pazzeschi. È stato notato che 2 persone su 2 sono scettiche sull’uso dei dati da parte delle aziende e che questo porta ad agire positivamente solo quando percepiscono che i loro dati sono al sicuro. La privacy online nel marketing e nelle pubblicità è importante proprio per questi motivi.

È stato il team di Moca a testare per la prima volta il marketing privacy planner di Google. Andrea Sportillo, Ceo di Moca interactive e partner di Google, afferma che:

"Crediamo sia un’ottima bussola per orientarsi su un argomento complesso come quello della gestione dei dati per il marketing digitale. In pochi minuti, questo strumento ci ha permesso di identificare le aree su cui i clienti hanno bisogno del nostro supporto, e di cominciare subito a lavorare con loro per aiutarli a implementare nuove soluzioni Google Ads come parte della loro strategia di marketing digitale incentrata sulla privacy.”

Ecco un intervento di un altro partner di Google, Luca Rabboni, Head of Analytics e Cro di Dentsu con un concetto importante da evidenziare:

"Marketing Privacy Planner di Google è uno strumento semplice quanto utile per clienti e agenzie per definire un percorso di crescita attraverso dei touchpoint e un linguaggio condiviso. Il tool permette in pochi passi di identificare il proprio livello di evoluzione definendo i next steps di crescita su cui lavorare.”

Il marketing privacy planner è attualmente disponibile nella versione beta e il team è sempre pronto a fare un aggiornamento basato sui feedback.

Concludiamo con un ragionamento positivo in merito. Lo scopo principale è rendere facili le strategie di marketing digitale. Gli utenti hanno bisogno della loro privacy e il punto di forza del marketing privacy planner è proprio questo. Sarà l’inizio di una nuova era di advertising digitale su Google?