Cosa succede quando si annulla un messaggio su Instagram?

Su Instagram, così come su altre piattaforme social, è possibile annullare l'invio di un messaggio se si è inviato qualcosa di inappropriato o al destinatario sbagliato o se, semplicemente, si vuole correggere quanto detto riscrivendolo da zero. Quando si annulla un messaggio, questo viene rimosso definitivamente dalla chat di entrambi gli utenti e non compare alcuna notifica che il messaggio è stato eliminato.

Non c'è limite di tempo per annullare un messaggio, quindi si può fare in qualsiasi momento. È possibile annullare qualsiasi tipo di messaggio, sia esso testo, foto, video, emoji, note vocali e così via. Anche se il destinatario ha già visto il messaggio, è comunque possibile annullarlo. In alcune situazioni, però, purtroppo, il destinatario potrebbe comunque aver visto il messaggio.

Annullare l'invio del messaggio su Instagram potrebbe non bastare

Se il destinatario ha le notifiche attivate e ha visto il messaggio prima che lo annulliate, se ha disabilitato le ricevute di lettura ma ha comunque aperto la chat e visto il messaggio prima che lo annulliate, se utilizza un'app di terze parti per registrare i messaggi di Instagram o se ha attivato la funzione di cronologia delle notifiche su un telefono Android o se semplicemente le vostre dita non sono state così leste nel cancellarlo in tempo.

In alternativa all'annullamento, è possibile modificare un messaggio fino a 15 minuti dopo il suo invio. Questa funzione è utile per correggere un errore di battitura o per chiarire meglio il proprio pensiero. Per evitare di inviare un messaggio sbagliato o di pentirsi di quello inviato, è sempre consigliabile rileggere attentamente il messaggio prima di inviarlo.

Prendersi qualche secondo in più per verificare il contenuto e il destinatario del messaggio può prevenire situazioni imbarazzanti o spiacevoli. La possibilità di annullare o modificare un messaggio su Instagram, dunque, offre una certa flessibilità e controllo sulla vostra stessa comunicazione.