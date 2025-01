Cosa guardare su Netflix a gennaio 2025? Ecco tutte le uscite

Il 2025 di Netflix si apre con il botto: numerosi film e serie in arrivo già fin da gennaio, a disposizione di tutti gli abbonati. Se ancora non hai un abbonamento per la nota piattaforma streaming, c'è un'occasione da non perdere: l'offerta Sky & Netflix che ti permetterà di accedere ai contenuti Sky e Netflix, appunto, a soli 19,90 euro al mese (per 18 mesi).

Le novità Netflix di gennaio 2025: le serie più attese

Se stai cercando cosa guardare nei primi giorni del nuovo anno, preparati: da nuovi thriller a sequel attesissimi, la programmazione Netflix di gennaio 2025 è pronta a stupirti. Ecco cosa ci aspetta.

1° gennaio: Missing You, il thriller tratto da Harlan Coben

Apre il mese Missing You, una serie thriller basata sul celebre romanzo di Harlan Coben. Seguiamo la detective Kat Donovan, che scopre un volto familiare su un'app di incontri: quello del suo fidanzato scomparso undici anni prima. La trama si infittisce quando Kat si trova a dover affrontare segreti del passato e il mistero che circonda la morte di suo padre.

9 gennaio: Ilary, la nuova serie di Ilary Blasi

Dopo il successo di Unica, Ilary Blasi torna con una serie fresca e personale. Ilary ci offre uno sguardo esclusivo sulla vita di una delle icone della televisione italiana, raccontando con ironia e leggerezza il dietro le quinte della sua quotidianità, tra glamour, amicizie e una nuova fase sentimentale accanto a Bastian.

15 gennaio: Acab, il thriller italiano con Adriano Giannini

Adriano Giannini è protagonista di Acab, una serie intensa che esplora il mondo delle squadre mobili della polizia italiana. In uno scenario di tensioni sociali e scontri, il nuovo comandante dovrà confrontarsi con il passato, i conflitti interni e una società in subbuglio.

17 gennaio: Back In Action con Cameron Diaz e Jamie Foxx

Per gli amanti del cinema d’azione, arriva Back In Action. Cameron Diaz e Jamie Foxx interpretano due ex spie della CIA che, dopo anni di vita tranquilla, sono costrette a tornare nel mondo dello spionaggio. Adrenalina e colpi di scena non mancheranno.

23 gennaio: The Night Agent 2, il ritorno del thriller politico

Tra le uscite più attese spicca la seconda stagione di The Night Agent. Questa sofisticata serie d’azione ci riporta nel cuore delle cospirazioni politiche, seguendo l’agente FBI Peter Sutherland, coinvolto in intrighi che minacciano la sicurezza nazionale.

