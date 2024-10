Cosa c'è su Disney? Ecco quali sono le prossime uscite

La seconda metà di ottobre 2024 porterà su Disney+ diversi nuovi contenuti: il catalogo della piattaforma, infatti, si arricchirà con film e serie TV a disposizione degli iscritti al servizio di streaming di Disney.

Ricordiamo che per accedere all'intero catalogo è sufficiente attivare l'abbonamento senza vincoli, disponibile a partire da 5,99 euro al mese oppure da 8,99 euro al mese per quanto riguarda la versione senza pubblicità.

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Disney+ tramite il sito qui di sotto.

Le novità di Disney+ della seconda metà di ottobre 2024

La seconda metà di ottobre 2024 si aprirà con l'arrivo di Rivals, serie in otto episodi, disponibile dal prossimo 18 ottobre, basta sul romanzo di Jilly Cooper e ambientata negli anni 80 in Gran Bretagna. Si tratta di una serie che racconterà l'elité sociale inglese di quel periodo, come già fatto dal romanzo. Nel cast troviamo Alex Hassell, Bella Maclean, Katherine Parkinson e David Tennant.

Il 25 ottobre, invece, è previsto il debutto di Avetrana Qui non è Hollywood, serie che racconta il delitto di Sarah Scazzi. La serie è basta sul libro Sarah la ragazza di Avetrana di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Sempre il 25 ottobre ci sarà il debutto del film documentario Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band.

Il mese si chiude con l'arrivo sulla piattaforma di Wizards - Beyond Waverly Place (in italiano I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place). Si tratta di uno spin-off di una elle serie più amate di Disney Channel con David Henrie che riprenderà il ruolo di Justin Russo.

Per guardare tutti i contenuti di Disney+ è sufficiente attivare un nuovo abbonamento. Le opzioni sono:

Standard con pubblicità (contenuti in Full HD e 2 accessi in contemporanea) al costo di 5,99 euro al mese (non è disponibile un abbonamento annuale)

(contenuti in Full HD e 2 accessi in contemporanea) al costo di (non è disponibile un abbonamento annuale) Standard senza pubblicità (contenuti in Full HD e 2 accessi in contemporanea) al costo di 8,99 euro al mese oppure al costo di 8 9,90 euro per un anno (dal 16 ottobre il prezzo sale fino a 99,90 euro per un anno

(contenuti in Full HD e 2 accessi in contemporanea) al costo di oppure al costo di 8 (dal 16 ottobre il prezzo sale fino a 99,90 euro per un anno Premium (contenuti in 4K e 4 accessi in contemporanea) al costo di 11,99 euro al mese oppure al costo di 11,90 euro per un anno

Per accedere al servizio basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.