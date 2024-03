Copilot per Microsoft 365: lancio il 1 maggio per utenti Education

All'inizio di questo mese, Microsoft ha annunciato che Copilot sarebbe dovuto arrivare il 1 aprile per gli utenti Microsoft 365 Education, come componente aggiuntivo a pagamento. Nelle scorse ore, l’azienda di Redmond ha però dichiarato di aver cambiato i suoi piani. In un post sul blog, Microsoft ha annunciato che Copilot per Microsoft 365 sarà rilasciato il mese successivo, ovvero il 1 maggio 2024. Tuttavia, il post sul blog non menziona il motivo di questo ritardo. Inoltre, il servizio AI sarà inizialmente limitato agli abbonati che hanno licenza Microsoft 365 o Office 365 A3 o A5. Inizialmente le licenze Office 365 A1 non faranno parte di questo lancio, ma Microsoft assicura che includerà gli abbonati A1 nei prossimi mesi.

Microsoft: gli utenti Education potranno anche accedere a Copilot for Finance

L’azienda di Redmond ha inoltre affermato che i clienti del settore didattico devono acquistare Copilot per Microsoft 365 dai rivenditori del programma Cloud Solution Provider (CSP) o dal team dell'account Microsoft. Microsoft ha aggiunto che i clienti con sede in Cina potranno ottenere Copilot per Microsoft 365 Education direttamente tramite uno store web a partire dal 5 aprile 2024. In precedenza, l’azienda aveva annunciato l’arrivo di un programma di anteprima privata per Copilot con commercial data protection. Questo sarà disponibile per le scuole con studenti di età inferiore ai 18 anni nella primavera del 2024.

Il post sul blog ha poi rivelato che i clienti di Microsoft Education possono adesso accedere alla versione di anteprima pubblica di Copilot for Finance. Questa versione dell'assistente AI è stata presentata per la prima volta alla fine di febbraio e dovrebbe aiutare con l'automazione di attività finanziarie. Infine, i clienti del settore Education potranno acquistare e accedere a Copilot for Sales e Copilot for Service a partire dal 1 maggio 2024. Entrambi questi specifici assistenti AI sono diventati generalmente disponibili all’inizio di febbraio.