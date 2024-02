Copilot Beta per Android può già sostituire Google Assistant

All’inizio di quest’anno, Microsoft ha lanciato ufficialmente le app mobile di Copilot per dispositivi con sistema operativo Android e iOS. Ora l’azienda di Redmond ha aggiunto una funzionalità nella versione Copilot Beta per Android che consente agli utenti di sostituire Google Assistant come assistente predefinito nei dispositivi Android. Tuttavia, sono presenti alcune limitazioni. A riportare tale notizia è stato l'appassionato di Android Mishaal Rahman sul proprio account X (ex Twitter). Secondo Rahman, infatti, con la versione 27.9.420225014 di Copilot per Android, disponibile in versione beta, gli utenti possono impostare l'app come assistente predefinito del dispositivo. Ciò consente agli utenti di avviare Copilot da qualsiasi schermata scorrendo in diagonale dall'angolo o premendo a lungo il pulsante di accensione (dipende dai modelli).

You can now set the Microsoft Copilot app as your default assistant app on Android! With version 27.9.420225014, available in beta, you can change the default assistant app to Copilot. This lets you launch Copilot from any screen by swiping diagonally from the corner or… pic.twitter.com/M5FxLzIdxT — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 26, 2024

Copilot Beta per Android: le limitazioni dell’assistente AI di Microsoft

Tuttavia, questa nuova funzionalità presenta alcuni limiti, almeno per il momento. Ad esempio, l'app Copilot Beta per Android non può accedere alle API necessarie per acquisire uno screenshot del display di uno smartphone o tablet Android. Inoltre, non è ancora in grado di ascoltare automaticamente nemmeno i comandi audio. Gli utenti che desiderano scaricare l’app beta di Microsoft Copilot dal Google Play possono impostarla come assistente predefinito in pochi passi. Basta infatti accedere alle impostazioni dello smartphone, toccare la sezione App e poi App predefinite. Infine, selezionare la voce Assistente digitale e sostituire Google Assistant con Copilot.

Ad oggi, Microsoft non ha ancora confermato l’arrivo di questa nuova funzionalità nell'app Copilot Beta per Android. Tuttavia, è possibile che l'azienda stia temporeggiando perché desidera annunciare la funzionalità soltanto quando verrà introdotta nel canale stabile. Ciò potrebbe accadere già nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, a seconda dei feedback dei tester. Copilot diventerà la nuova app assistente predefinita degli utenti Android oppure Google rilancerà con un sempre più performante Gemini (ex Bard)? Lo scopriremo soltanto nei prossimi mesi.