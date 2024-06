Copertura fino a 5.000 euro dalle truffe online con NordVPN

Le truffe informatiche e le frodi sugli acquisti online sono purtroppo all'ordine del giorno e in continuo aumento anno dopo anno. Una delle soluzioni più efficaci per proteggersi è offerta dal piano Ultimate di NordVPN, che include una speciale assicurazione Cyber da 5.000 euro per entrambe le truffe.

Un ulteriore vantaggio dell'account Ultimate è lo spazio di archiviazione cloud crittografata da 1 TB, a cui si aggiunge una garanzia di rimborso di 30 giorni. Con l'ultima promozione, i due anni NordVPN Ultimate sono in sconto del 71%, con un prezzo di 7,19 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo.

Assicurazione Cyber tra le novità di NordVPN

NordVPN ha aggiunto di recente l'assicurazione Cyber nel proprio piano Ultimate, offrendo così un servizio aggiuntivo ai suoi clienti. Il funzionamento è semplice: nel caso un utente abbia inviato denaro in risposta a un'email, una telefonata o un messaggio di testo fraudolenti, l'assicurazione provvederà a un risarcimento fino a 5.000 euro; la medesima copertura è garantita anche in caso di acquisto di articoli o servizi da siti web che si sono rivelati parte di una truffa.

A tutto questo, poi, il piano Ultimate assicura gli altri vantaggi distintivi di NordVPN, ossia una velocità di connessione superiore alla media, funzionalità extra per la sicurezza e il gaming, una ferrea politica no log e l'utilizzo dei protocolli VPN più avanzati.

Per ottenere dunque una doppia copertura fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche e le frodi online, prendi in considerazione il piano Ultimate di NordVPN, in sconto del 71% grazie all'ultima offerta disponibile sul sito ufficiale. E se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si ha il vantaggio di godere della garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.