Controlla il tuo conto in modo rapido e semplice con SelfyConto

Nel mondo frenetico di oggi, la gestione delle finanze personali può essere spesso complicata e dispendiosa in termini di tempo. SelfyConto è la soluzione ideale per chi cerca un’esperienza bancaria che sia efficiente e senza fronzoli. L’accesso al tuo conto e la gestione del denaro avvengono in modo rapido e semplice, direttamente dal tuo smartphone o tramite homebanking.

SelfyConto: innovazione e convenienza in modo rapido e semplice

L’innovazione di SelfyConto sta nella sua capacità di semplificare ogni aspetto della tua vita finanziaria. Bonifici, pagamenti, investimenti e tutte le operazioni bancarie quotidiane sono ora gestibili con pochi tocchi sullo schermo del tuo dispositivo. E con il canone gratuito per i primi 12 mesi, non c’è mai stato momento migliore per iniziare.

Per i giovani sotto i 30 anni, il vantaggio è ancora maggiore: SelfyConto rimane gratuito fino al loro 30° compleanno. Questo non è solo un conto corrente, ma un vero e proprio partner finanziario che cresce e si evolve con te.

La quota mensile di 3,75€, applicabile dopo il periodo promozionale, può essere azzerata semplicemente attivando prodotti finanziari Mediolanum, come prestiti o finanziamenti. Inoltre, le operazioni bancarie comuni sono completamente gratuite. Che si tratti di un bonifico, una ricarica telefonica, o il pagamento di tasse e tributi come F23, F24, MAV o RAV, con SelfyConto non incontrerai commissioni nascoste.

I prelievi sono senza commissioni in tutti gli ATM europei, inclusi quelli delle Poste e sportelli convenzionati Intesa Sanpaolo. E per quanto riguarda le carte di pagamento MasterCard, hai l’imbarazzo della scelta tra carte di debito, credito e prepagate, ognuna con i propri vantaggi e servizi.

L’app SelfyConto è il cuore pulsante di questa esperienza utente, permettendoti di gestire le tue carte, regolare i limiti di spesa e monitorare i movimenti con notifiche in tempo reale. A livello di sicurezza, puoi bloccare e riattivare le tue carte e visualizzare il PIN in qualsiasi momento.

Insomma, SelfyConto rappresenta la scelta ideale perché offre libertà, controllo e convenienza. E con l’attuale promozione, non c’è davvero motivo di aspettare. Visita la pagina Mediolanum e scopri come aprire il tuo conto in modo rapido e semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.