ControCorrente di IBL è un affare: canone zero e interessi fino al 3,30%

Se stai cercando un conto corrente che sia veramente conveniente, trasparente e che premi le tue scelte finanziarie, allora hai trovato l'offerta perfetta. IBL Banca presenta il nuovo ControCorrente: per tutti i nuovi clienti che ne aprono uno, il primo anno di canone è gratuito. Dodici mesi interi per beneficiare di tutti i servizi bancari a costo zero. In più, ControCorrente garantisce anche rendimento eccezionale sui tuoi risparmi: per i primi dodici mesi all'apertura del conto, potrai guadagnare interessi lordi fino al 3,30%, in base al saldo liquido giornaliero.

Piani disponibili e rendimenti fino al 3,30%

Fino a 50 mila euro, i rendimenti saranno pari al 3,30%. Oltre ai 50 mila e fino ai 150 mila, diventa 3%, mentre superati i 150 mila gli interessi lordi saranno del 2,50%. ControCorrente offre due piani, ognuno progettato per adattarsi alle esigenze di tutti:

Piano Semplice (0 euro al mese anziché 2 euro). Questa opzione ti permette di azzerare completamente il canone mensile. Riceverai una carta di debito gratuita e potrai usufruire di tanti servizi utili. Inoltre, ogni mese, avrai diritto a due prelievi e un bonifico online gratuiti Piano Straordinario (4 euro al mese anziché 8 euro). Include una carta di debito gratuita e ti offre la possibilità di richiedere una carta di credito a un prezzo speciale. Con il piano Straordinario, avrai diritto a fino a 5 prelievi e tutti i bonifici online inclusi. Inoltre, potrai usufruire di servizi come i bonifici istantanei a condizioni agevolate.

Se sei stanco di conti correnti che nascondono costi sommersi e ti offrono pochi vantaggi, scegli ControCorrente. Con IBL Banca, ottieni un servizio finanziario trasparente, che ti premia per le scelte che fai. Inoltre, sottoscrivendo questo conto contribuirai a ridurre l'impatto ambientale È il momento di andare ControCorrente. Unisciti al conto di IBL Banca e fai una scelta intelligente: per un periodo di tempo limitato, otterrai un anno di canone completamente a costo zero - oltre agli interessi lordi fino al 3,30%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.