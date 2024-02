Conto You BPM: canone zero e tanti altri vantaggi

Se cerchi un conto corrente pratico, veloce e green, Conto You BPM è la soluzione che fa per te. Si tratta di un conto pensato per gestire la tua quotidianità dove e quando vuoi, con i servizi di Internet Banking, App e Trading inclusi.

Conto You BPM: conto a zero costi con l’identità digitale

Uno dei principali vantaggi di Conto You BPM è che non ha costi di gestione. Infatti, il canone annuale e i bonifici online nell’area euro sono gratuiti.

Inoltre, puoi avere la carta di debito senza costi e la carta di credito con il canone scontato. Per aprire il conto, non devi stampare documenti: basta avere lo SPID, l’identità digitale che ti permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Per l’accesso al conto, devi attendere soltanto 3 giorni.

L’applicazione YouApp ti consente di gestire conto e investimenti in modo facile e intuitivo. Ecco cosa ti consente di fare:

prendere appuntamento in filiale direttamente dall’app, scegliendo il giorno, l’ora e l’operatore che preferisci.

contattare l’Assistenza Clienti in tre modi diversi: scrivendo a Paolo, l’assistente virtuale che risponde alle tue domande, parlando con l’assistente vocale che ti guida nelle operazioni, o chiamando il numero dedicato .

che risponde alle tue domande, parlando con l’assistente vocale che ti guida nelle operazioni, o chiamando il . effettuare i pagamenti in pochi gesti, usando la fotocamera del tuo cellulare per inquadrare il QR Code dei bollettini postali precompilati, o scegliendo tra le altre opzioni disponibili, come bonifici, anche veloci, MAV/RAV, F24, Bollo auto, PagoPA, ricariche telefoniche, carte prepagate, Mediaset Premium.

Inoltre, tramite il conto puoi accedere all’area Investimenti, dove avrai una panoramica del tuo portafoglio, suddiviso per tipologia di prodotto: azioni, obbligazioni, ETF, fondi e certificates. Puoi anche negoziare Fondi e SICAV, cercando le informazioni sui fondi e le Case di Gestione.

Come vedi, il conto di Banco BPM ti offre tanti vantaggi, a partire dal canone zero. Se vuoi saperne di più, visita il sito ufficiale tramite il bottone qui sotto.

