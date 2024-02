Conto Selfy di Mediolanum: vantaggi e interessi al 5%

Selfy è il nuovo conto corrente smart del Gruppo Banca Mediolanum che ti offre un 5% annuo lordo sulle somme vincolate per sei mesi.

Per il primo anno, il canone di gestione del conto corrente è completamente gratuito; se hai meno di 30 anni, resta a zero fino ai trenta. Oltre ai costi sulla gestione azzerati, ci sono altre opzioni completamente gratuite che vedremo in seguito.

Selfy 5% annuo lordo: i dettagli

Con SelfyConto di Mediolanum apri il tuo conto gratuitamente, accrediti lo stipendio o pensione e ricevi il 5% annuo lordo sulle somme che decidi di bloccare per un semestre. Inoltre, gli interessi sviluppati puoi svincolarli senza il rischio di perderli.

Aprire il conto corrente è davvero semplice oltre che gratuito. Se avete lo spid, inoltre, riducete il tempo di apertura dello stesso. Infatti, con il servizio di identità digitale aprirete il conto corrente in pochi minuti senza affrontare la burocrazia inutile relativa al vostro riconoscimento.

La soluzione in questione offre anche dei sistemi di pagamento attenti all'ambiente, una delle mission da sempre di Banca Mediolanum. La carta di debito con canone gratuito è realizzata in PVC riciclato al 100% ed è compatibile con Apple Pay, Google Pay e molti altri sistemi di pagamento contactless. Con il conto corrente puoi svolgere le principali operazioni di pagamento come bonifici bancari, versamenti di denaro e prelievo presso alcuni ATM convenzionati. Inoltre, puoi pagare comodamente dall'app anche PagoPA e CBILL oltre a MAV, RAV ed F24. Grazie alla funzione SelfyCredit Instant puoi richiedere un prestito fino a 20.000 euro con degli interessi di favore direttamente in app.

Costi ed altro

Il canone mensile per gli Over 30 è pari a 3,75 euro al mese dal secondo anno, azzerabile in via promozionale solo richiedendo il conto entro qualche settimana.

